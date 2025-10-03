A partir de la noche de este sábado 4 de octubre se espera un cambio notorio en el clima, después de atravesar una jornada calurosa durante el día.

El aire cálido y húmedo del norte quedará reducido por un sistema frontal que avanza desde la Patagonia, que dejará lluvias y tormentas, y un posterior marcado descenso de las temperaturas.

El frente provocará tormentas fuertes en la zona central del país, que tendrá un paso de algunas horas, hasta el domingo al mediodía.

🌩️ Entre el sábado 4 y el domingo 5 un frente frío avanzará sobre el centro y norte del país. Traerá lluvias y tormentas de variada intensidad.



👉 Las zonas más afectadas: Buenos Aires, este de La Pampa y Río Negro, sur y este de Córdoba, centro y sur de Santa Fe y Entre Ríos. pic.twitter.com/qFw2rArU1l — SMN Argentina (@SMN_Argentina) October 2, 2025

Los primeros datos indican que se prevén tormentas, con actividad eléctrica, vientos con ráfagas del sur, y la posibilidad de la caída de 40 milímetros de agua para San Pedro.

Llamativo será que una vez que el frente frío atraviese nuestra zona, el descenso de las marcas térmicas será significativo. Para el lunes la temperatura mínima será de 5 ºC, con valores similares para lo que resta de la semana.

Solo queda aguardar los informes oficiales a cargo del Servicio Meteorológico Nacional, con sus correspondientes alertas.

