Este sábado en el programa reconstruimos la gran investigación periodística que La Opinión llevó a cabo en los años 2008 y 2009 sobre el caso Lechiguanas/Gualtieri.

En ese marco, llamamos a Quique Pareta, desde El Bolsón, y Matías San Hilario, desde España, dos periodistas que cubrieron el caso, junto a Lilí Berardi, Rafael Flaiman y otros periodistas de este medio.

"Nosotros hacíamos móviles con un Nokia 1100, para los centenialls que no saben lo que es", comentó Quique, recordando aquellas épocas.

Siguiendo el rastro del misterio de las urnas electrónicas, el móvil llegó hasta el paraje Las Bahamas, en la localidad de Ramallo, donde fueron descartadas las urnas que luego un sampedrino encontró en el establecimiento El Espinillo.

Para informarnos y saber un poco más sobre cómo es el funcionamiento de las urnas electrónicas, nos comunicamos con el especialista en seguridad informática, Mauro Eldritch.

Los referentes de la Libertad Avanza en San Pedro, Victoria Vitale y Mauro de Rosa intercambiaron cartas documentos debido a que la titular de Pami le recriminó al concejal sobre sus declaraciones de clasificar de “nepotismo” ante la designación de su hija, Melina Panatteri, como segunda en la lista.

"Empezamos a armar castas nuevas. Yo no estoy de acuerdo con eso", expresó de Rosa en Sin Galera.

Silvia Andrada es la fundadora del club Mujeres de Acción y explicó como surgió la idea original para fundar el club y de qué se trata.

“Esto es algo abierto que nos sirve y nos suma a todas para crecer”, comentó e indicó que el próximo viernes 8 de agosto tendrá lugar la primera reunión en una cafetería de la ciudad.

La ganadora del concurso: No es invierno si no te quejaste de…, fue la suscriptora de La Opinión & Sin Galera, Stella Bernan, que podrá disfrutar de una merienda para dos en el Aerobar ¡Felicidades!