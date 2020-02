Revelan que faltó otra moto que estaba bajo la custodia municipal en un depósito

El 3 de febrero pasado, La Opinión reveló la situación por la que atraviesa un joven al que le incautaron su moto Honda Biz 125 en noviembre y cuando fue a buscarla al depósito municipal, tras pagar la multa y hacer tareas comunitarias, el vehículo no estaba.

El caso provocó un sumario administrativo y una causa penal que tramita en la Fiscalía Nº 11 que conduce Viviana Ramos. Aunque el secretario de Seguridad, Eduardo Roleri, sostuvo que era la primera vez que pasaba en su gestión, apareció otro caso.

Así lo reveló la concejala Florencia Sánchez durante la sesión del Concejo Deliberante de este jueves, en la que fue aprobado un pedido de informes por el tema. "Se contactaron con nosotros por un hecho similar ocurrido en 2016, de una moto que no se encontró y sobre la que hay un expediente municipal ingresado por Mesa de Entrada", dijo.

"Queremos saber dónde está ese expediente, si está en Letrada, porque se trata de personas que se pusieron a derecho y hoy no cuentan con la moto. Existió una infracción y una incautación en 2016. No queremos que esto vuelva a suceder, no queremos que una persona a la que le secuestaron el vehículo no lo pueda recuperar después de pagar la multa correspondiente", señaló la concejala del Frente de Todos.

El 8 de febrero pasado, tras reunirse con concejales de la oposición, el secretario de Seguridad, Eduardo Roleri, dijo en Sin Galera que el caso del joven de la Honda Biz era el primero de su gestión, aunque por lo que afirmó Sánchez ya había al menos un antecedente, aunque en otro depósito.

"No habíamos tenido faltante de motos. Por ahí alguno que nos reclamó algún rayón o la falta de alguna cosa, como la batería de un vehículo que estaba afuera del galpón, pero adentro del depósito no habíamos tenido ningún episodio", dijo Roleri.

"No hemos tenido reclamo por faltantes. Ha habido alguna queja, pero reclamos legales no ha habido. Para eso tiene que haber un reclamo concreto y en su caso nosotros tenemos que hacer la denuncia penal. Pero no ha habido casos, cuando asumimos había", aseguró.

"Esto sucedió en el año 2016, fui personalmente a hablar con esta persona víctima, voy a averiguar dónde está el expediente, porque la persona, en el expediente que inició por Mesa de Entrada, le pide respuestas al Ejecutivo por la falta de su vehículo", explicó Sánchez a La Opinión tras la sesión.

El faltante de la moto ocurrió en 2016 y en otro depósito, no en el de inmediaciones de Coplac. El infractor, que pagó la multa y fue a retirar su vehículo, inició el expediente en 2017 para intentar que el Municipio le reponga el rodado.

"Hay acta de infracción y acta de incautación, que es súper importante porque implica que el Estado incautó el vehículo y que está bajo la responsabilidad del Municipio. Ahora tenemos que averiguar si hicieron la denuncia penal, porque el funcionario debería haberla hecho", indicó la concejala del Frente de Todos.

Esta persona es de una localidad y dijo que estuvo en reiteradas ocasiones a la Municipalidad por el tema, informó Sánchez. "Sería muy grave si ese expediente está en archivo", señaló. "Queremos saber qué hizo el Municipio, qué hizo Roleri", agregó.