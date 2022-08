Responden a Oña por el caso Proyecto Steel: “Esto es simple, que entregue el dinero o los materiales”

El responsable de la empresa Proyecto Steel, el sampedrino Martín Oña, denunciado ante la Justicia por “estafa y administración fraudulenta” por un grupo de clientes a los que no les cumplió el contrato a pesar de haberles cobrado el 50 por ciento de la obra, habló el sábado en Sin Galera.

Publicidad

Además de asegurar que “el dinero está para construir las viviendas” y que procura alcanzar acuerdo con los clientes, Oña apuntó contra Ramiro Lascano, uno de los damnificados que lo denunció en la Justicia y expuso su caso ante La Opinión, a quien acusó de ser “una persona que rompe el esquema y quiere que todo esto desaparezca, que no le hagamos la casa a nadie” y que “empuja al resto”.

Este martes, en Radio Cuarentena, Ramiro Lascano le respondió a Oña: “Yo no sé realmente si lo que está diciendo lo dice de verdad, no puedo entender qué daño le hice yo, porque el que no construyó las casas, no cumplió los contratos, no devuelve el dinero ni explica dónde están los materiales es él”.

Lascano dijo que “”esto está lejos de ser una cuestión personal” y que el grupo de damnificados que se mantiene en contracto vía WhatsApp lo integran alrededor de 60 personas. “Acá no hay ninguna pelea personal, nada por el estilo. Hay incumplimientos por parte de él en cuestiones básicas respecto del contrato”, señaló.

El denunciante dijo que antes de ir a la Justicia penal intentó dialogar con Oña, sin que le respondieran las cartas documento ni se cumplieran con otros pasos previos a la instancia penal. “Lo llamamos a una mediación a la cual no se presentó”, dijo.

“Esto no tiene lógica alguna, algo pasó, algo hizo con nuestro dinero pero materiales no hay”, sostuvo Lascano, quien entregó 45 mil dólares en su momento, convertidos a pesos al valor “blue” en ese entonces, que presuntamente eran para acopiar materiles.

“Cada contrato tenía su acopio de materiales, para eso se le dio el dinero. Si no lo acopió, dónde está el dinero; y si lo acopió, dónde están los materiales. Es simple”,

“Esto es culpa de él, que no puede dar explicaciones. Hasta hace dos semanas estaba vendiendo, entonces esto se transforma en un esquema piramidal, estafó a nuevos para cumplirle a viejos”, disparó Lascano.

Martín Oña aseguró que “acá no hay nada sistemático, no es que nos dormíamos para que las cosas no se hagan” y sostuvo: “Esto no es un estafa piramidal, para nada, tampoco considero que me fundí, cada obra tenía su caja para que se ejecute”.