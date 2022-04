Proyeto Steel: entre Guido Suller y la búsqueda de los responsables crecen los reclamos

Ramiro Lascano entregó más de ocho millones de pesos a la empresa para construir su casa en La Plata. “No voy a parar hasta verlo preso”, dijo tras detallar y documentar su situación y aludió a la publicidad en la que personas famosas recomendaban los servicios de la empresa que firmaba contratos en los que figuran como responsables Martín Oña y Diego Pereyra.

El titular del recibo N° 058 que el pasado 11 de marzo de 2022, entregó una suma extra de 1.931.501 pesos en concepto de “Adicionales llave en mano”, habló en Radio Cuarentena.

Su contrato con los responsables de Proyecto Steel estaba garantizado con los 6 millones, trescientos cinco mil que había aportado como entrega el 30 de septiembre de 2021. Su casa en el lote 113 del Barrio Haras del Sur debería estar terminada o a punto de ser entregada.

“Ya no sé si me importa recuperar la plata”, señaló quien decidió denunciar a los titulares de la firma tras haber tomado contacto con decenas de damnificados. Algunos ya tienen patrocinio letrado y negocian contrarreloj bajo una promesa que llevó vía WhatsApp el pasado lunes donde se indica que están “reestructurando” la empresa con “nuevos inversores” y que reabrirán el próximo 3 de mayo. Allí reside la esperanza de Luciana que pagó por una casa en Córdoba o la de otra mujer que envió el video de Guido Süller, que se publicó en medios santafesinos y la llevó a pensar que se trataba de una propuesta confiable. Ella entregó dólares, cotizados al blue como también le sucedió a otra mujer que el domingo dijo: “Yo no puedo mostrar que le di los dólares porque el recibo dice pesos pero era la plata que cuando murió mi papá tenía para empezar a hacerme mi casa, me los cotizó al paralelo porque me rendía más”.

Todos aguardan que con la repercusión de la noticia en San Pedro, los responsables indiquen de qué manera cumplirán con los compromisos o les devolverán el dinero.



La Opinión intentó comunicarse por varias vías pero hasta el momento solo logró una versión de allegados a Diego Pereyra. Dicen que están muy preocupados y que se enteraron de esta noticia tras las publicación de este medio porque “Diego se fue de la empresa hace más de un año y no tiene nada que ver”. La misma fuente señaló que llegaron a Proyecto Steel con la intención de construir una casa y que como eran conocidos de Oña fueron invitados a participar como socios. Indicaron además que al tiempo decidió retirarse porque los compromisos comenzaron a complicarse.

De hecho uno de los compradores asegura que le pagó a Pereyra en mano: “Me recibió el dinero por primera vez, no en la oficina de la calle Corrientes, sino en la calle Virasoro”, refirió respecto al encuentro que mantuvo el 6 de junio de 2021 y luego detalló como él y otros clientes creen haber sido engañados. “A uno le decían que habían hecho mi casa en La Plata y al otro de Villa La Angostura le mostraban otras”, dijo. Sin embargo la que siempre tomaban como referencia es una que se erige en la calle Poeta Aníbal de Antón 1845 y que hasta hace tres semanas era exhibida como ejemplo de la marcha de las obras.

La investigación y los remitentes de documentación a este medio no cesan. Entre el martes y el miércoles, más de 100 personas han consultado y un abogado que iba a ofrecer declaraciones el pasado lunes hoy respondió: “Estoy recién en proceso de contactarme con las víctimas y aún son pocas las que han tomado la decisión de contratar mis servicios, por lo que quizás la semana que viene tenga un panorama más claro y quizás con una denuncia ya interpuesta”.

El lunes será un día clave, pero no tanto como para no tomar como una mala “broma” lo que le sucedió a uno de los perjudicados cuando le entregó más de 37.0000 de los 49.900 dólares billete en mano a Pereyra: “ES EL QUE ME RECIBIÓ LOS PRIMEROS DÓLARES, ME LOS CONTÓ Y ME RECHAZABA ALGUNO DE LOS DÓLARES DE CABEZA CHICA”. Meses más tarde volvió a confiar y a solicitar la construcción de una pileta por la que entregó otra suma cuando una persona que oficiaba de “Gerente General de nombre José Parma” recibía los pagos.