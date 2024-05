El concejal Martín Rivas, de Juntos por el Cambio, la de la Unión Cívica Radical Paola Basso fueron las únicas voces que en el Concejo Deliberante se escucharon contra la Rendición de Cuentas 2023 que el oficialismo que responde a Cecilio Salazar logró aprobar con los votos propios.

Cada uno a su turno, fueron los únicos que se expresaron contra las cuentas del ejercicio del año pasado en términos económicos y políticos, para argumentar en nombre de sus bloques el voto negativo.

Rivas, que al igual que el resto de los concejales —con excepción del oficialista González y un pedido de Basso que no fue respondido— no solicitó documentación alguna al Ejecutivo, como suele hacerse ante cada Rendición de Cuentas, se quejó por la falta de acceso permanente a Rafam que pidió apenas asumió.

Considero "cifras realmente preocupantes para la economía de este Municipio" a las que figuraban en el expediente y cuestionó la defensa que el oficialismo hizo del ejercicio con un repaso sobre la gestión al estilo del Mensaje Anual del intendente.

"Creen que por tener una mayoría circunstancial pueden gobernar como quieren y no es así, hay normas que cumplir", dijo y señaló analizaron la Rendición de Cuentas "con herramientas limitadas, con una sola computadora en la sala de reuniones".

"Nos salió cara la campaña del intendente Salazar y los concejales que entraron, fue muy costoso ese triunfo electoral, basados en cifras la administración pública", disparó Rivas y agregó: "Hay un claro desequilibrio fiscal, un déficit económico grave y hay falta de ejecución de partidas hasta en obras".

El concejal Rivas, durante la Rendición de Cuentas.

Coincidió con Basso respecto del "deterioro que tiene la ciudad" y atacó al jefe de Gabinete, Alfredo Carrasco, aunque sin nombrarlo: dijo que la Rendición de Cuentas es un "gran dibujo redactado por genios de la política a los que ya los echaron de Hurlingham, que fracasaron en todos los distritos y que ahora se vanaglorian de que dibujan para poder financiar la campaña política una rendición de cuentas".

Criticó el "incremento del 1,5 por ciento" en la cantidad de empleados y, sin nombrarlo —"No es de mi devoción pero acá hay muchos seguidores", dijo—, citó a Perón: "Quien gasta más de lo que percibe es un insensato".

Cuestionó que "el Concejo Deliberante tuvo un crecimiento de 10 empleados" en 2023 respecto del año anterior. "No encontramos siquiera un guiño de austeridad en el ítem que más le lleva en la Rendición de Cuentas a este municipio, que son los salarios, transformándolo en el máximo empleador de San Pedro".

"Esto es estratégico en el kirchnerismo y las organizaciones que gerencian la pobreza en la Argentina: la dependencia de los asalariados de sus jefes, de quienes les dan trabajo", señaló.

En ese sentido, agregó: "No podemos entender cómo en 9 años no ha habido una política de radicación de empresas, cómo no hemos logrado levantar la base imponible, cómo pretenden hacernos festejar la cobrabilidad del 73 por ciento de las tasas".

"Vemos un rumbo sin escalas hacia el 2014, donde el intendente Salazar dejaría este Gobierno en la misma situación que lo tomó cuando asumió en el año 2015", cerró para anunciar su voto negativo. Sus planteos no tuvieron respuesta alguna desde la bancada oficialista.