Un caso particular sobre la problemática que enfrentan los productores con los caminos rurales fue el que expuso Rogelio Peter.

En Sin Galera, el conocido productor del paraje Ingeniero Moneta mantuvo una extensa charla con Rafael Flaiman en la que contó el tipo de tratamiento que recibe la red vial.

Para Peter, el estado “es deplorable porque no hay mantenimiento. Están terriblemente rotos”.

Resaltó la falta de criterio para el trabajo al indicar que el jueves último apareció una máquina, justo antes de la tormenta anunciada.

“Le dije: ‘para qué la mandaron si va a llover’. Y llovió. Es joda”, cuestionó. A su vez, sostuvo que “una rastreadita” no resuelve nada.

“El camino está abandonado. No hay cuneta. Las malezas las invadieron. Cada vez que llueve el agua queda arriba del camino. Además, está angosto. Si viene otro auto de enfrente tenés que dar marcha atrás o meterte en la entrada a un campo”, ilustró.

“Así no se puede sacar la cosecha de soja. Trabajé dos días y por el estado del camino, el camión solo podía transportar cereal con el chasis, nada de un equipo completo”.

También señaló las pocas maquinarias existentes para cubrir los 1.600 kilómetros de la red vial, y algunas particularidades, como una máquina que está tirada hace varios meses en el camino que une Moneta con el paraje Beladrich.

Otro punto que Peter quiso resaltar fue el inconveniente que se le presenta desde mayo de 2024, cuando una lluvia se llevó un alcantarillado sobre un camino que le permitía acceder a su campo a orillas del río Arrecifes.

“El problema es grave. La lluvia se llevó los puentes de las alcantarillas hace casi un año y no tengo acceso al campo. Para hacerlo tengo que pedir permiso en la estancia El Manantial", contó.

"Por donde lo hacía antes no puedo ni a pie ni a caballo porque cruza un canal y cuando llueve mucho pasa mucha agua. Y al no ser utilizado durante un año, ahora está invadido por las malezas”, detalló.

“La solución es colocar alcantarillas grandes”, consideró. “Estuve en contacto con la Municipalidad, vinieron empleados a verlo, dijeron que iban a colocarlas, pero nunca aparecieron. Me dijeron el lunes vamos, pero no me dijeron de qué año”, se quejó Peter.

“Estoy como aquella persona que le pide permiso al vecino para ingresar a su casa. Y los días lluvias no puedo ingresar porque le rompo el camino a la estancia”, acotó.

Peter también fue uno de los productores que ofreció colaborar para que le resuelvan el problema que padece.

“Hasta el momento no pasó nada. He hablado con Sergio Barrios (delegado de Santa Lucía), Juan Bronce (director de la Red Vial), el secretario de Obras Públicas (Mariano Brañas)”, continuó y cuestionó la falta de respuesta del Municipio.

Además de ser, como tantos otros, un productor que abona regularmente la Tasa de Red Vial por una contraprestación de servicios que no se cumple, con un ejemplo trató de ser contundente sobre la realidad de la zona: “La escuela de Moneta habrá tenido 10 días de clases en lo que va del año”, por la lluvia caída y la falta de arreglo de los caminos.