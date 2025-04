En las últimas semanas el clima fue bastante inestable y lluvioso. Para algunos esto es un alivio, mientras que para otros es un desastre. Muchos barrios se vieron afectados al no tener cómo salir o ingresar por sus propios medios. Además, en caso de emergencias no entran ambulancias ni remis.



Fueron muchos los reclamos que llegaron a este medio, entre ellos la carta de un barrio entero, donde se lee la necesidad y desesperación de un pedido que lleva años.



"Somos vecinos del barrio La Tosquera y queremos viralizar lo más que se pueda en este mensaje", empezaron diciendo.



"Es una enorme tristeza lo que estamos pasando hace años. Queremos una respuesta de parte del Municipio. Queremos hacernos oír hoy por nuestro barrio que necesita las calles en condiciones, ya que es una necesidad de todos los vecinos y de parte de la escuela y del centro de salud también".



"Últimamente es un caos salir, por ejemplo los días de lluvia, para las mujeres embarazadas, mayores con problemas de salud y los niños que van a la escuela. Todos los vecinos estamos pidiendo una solución rápida a esto que nos perjudica a todos por igual".



"No hay manera de que entre una ambulancia en caso de una urgencia, y tampoco entran los remis, los chicos pierden días de escuela y la mayoría que tiene trabajo fuera del barrio salen perjudicados".



"Esto es una inquietud constante ya que muchos vecinos trabajan afuera para sustentar sus familias, y también estudian. Por ejemplo, si tenemos turno en el hospital o en otro lado como Anses, lo perdemos por no poder salir por el barro, y nadie lo entiende, tampoco nos vuelven a dar turno".



"¿Hasta cuándo tendremos que vivir así? Nosotros también somos seres humanos, tenemos necesidades y derechos a vivir dignamente, sabemos que en otros barrios también hay necesidades, pero esto ya es mucho".



"Se lo estamos pidiendo de la mejor manera, con una mano en el corazón. También, aparte de las calles, nos perjudica la falta de iluminación. Queremos que nos escuchen y más que nada una respuesta, porque estamos cansados de vivir así".



En el programa Sin Galera del sábado pasado, Vanesa, una vecina del barrio habló del tema en vivo contando las inquietudes que esta situación provoca, y como nunca pudo acceder a una ambulancia para su padre debido al mal estado de las calles.



Nuevamente este sábado, el móvil durante el programa recorrió varios caminos rurales, hablando con residentes de las zonas. A pesar de ser de diferentes lugares, los une misma problemática y llegaron a la misma conclusión: "Cansados de vivir así".

Puede interesarte