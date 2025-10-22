Esta semana, vecinos enviaron imágenes y reclamaron por el estado de las instalaciones del denominado Paseo Público 2, también conocido como “Pasillo Público”.

Ads

"Los baños están cerrados y la garita de seguridad está abandonada, ¿cómo puede ser que esto funcione así", indicó una mujer a La Opinión, que además agregó: "La gente no puede ni hacer sus necesidades".

Reclaman que los baños permanecen cerrados.

Otros sampedrinos retomaron la situación y consideraron insólito que “no se puede entrar a los baños” porque las puertas están “cerradas” y llenas de telarañas.

Ads

Así se encuentran los baños del lugar.

"No hay seguridad, no se pueden ni usar las canillas para tomar agua o lavarse la cara. Es inentendible el abandono que tiene el lugar", concluyeron.

Puede interesarte

Ads