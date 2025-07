"Este martes, Adrián reportó: “Como todos los días salgo a caminar, con mi recorrido pasando por los dos Paseos Públicos. Vergonzoso lo que vi hoy por la tarde. El Paseo Público 2 con muchas personas, mujeres y niños, los cuales no podían ir al baño ya que las puertas están soldadas, soldadas. Esa gente teniendo que ir al baño en los pastizales en la costa del río. ¿A quién le regalaron la concesión de los dos lugares?, ¿tanto Mansa Lyfe como Howard Jonhson no podrán aportar con una persona que los cuide o algo así?, ¿el gasto municipal que se hace en otras tantas cosas ridículas no dará pagar una persona de 10.30 a 18.30, algo así?”.

