Reabrieron los consultorios interculturales Dalagaic Piogonac

Los consultorios de atención médica intercultural Dalagaic Piogonac (en lengua qom, “nueva forma de curar”, reabrió sus puertas para la atención en Manuel Iglesias 1515, donde funcionan este primer centro de salud de su tipo en el país.

La iniciativa de la comunidad Lma Iacia Qom, con la cacique nalá Clara Romero al frente, conjuga la medicina occidental y la tradicional indígena para contribuir con la salud de los vecinos, con especial atención en los miembros de las comunidades de pueblos originales locales.

El centro de salud estuvo cerrado por la pandemia y con refacciones necesarias para su funcionamiento, luego de que en noviembre pasado se sancionara su creación oficial mediante ordenanza del Concejo Deliberante.

Funcionarios del Gobierno municipal participaron de la reapertura junto a profesionales del equipo médico de las diferentes especialidades. El Centro de Salud Dalagaic Piogonac quedó incluido en el diagrama sanitario local y en la red de Región Sanitaria IV del Ministerio de Salud provincial, lo que “implica que sea considerado en los coeficientes de coparticipación que son asignados a este tema”, informaron.

E”n el Centro brindan servicios médicos tradicionales de clínica médica, pediatría y ginecología entre otras especialidades, además de contar con enfermeras y personal auxiliar para responder las demandas”, detallaron desde la Municipalidad.

Para solicitar turnos pueden comunicarse de lunes a viernes de 12 a 20 al 42 6832.

“Los consultorios no son indígenas porque se busca la participación de toda la sociedad, no solo de los pueblo originarios. Es un servicio que se brindará a toda la comunidad y no a una minoría. No busca dar un privilegio a una minoría sino a toda la ciudadanía”, había dicho el concejal Gastón Casco el día de la sanción de la ordenanza que creó este espacio.

Durante esa jornada, Iván Paz destacó que se trata de “un centro de salud intercultural que respeta la cosmovisión de los pueblo originarios, que respeta su cultura y no tienen porque someterse a la colonización de la medicina occidental que no respeta sus principios”.