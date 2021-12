Ramón Salazar ratificó a Mariano Arnal en la Dirección de Deportes y destacó su gestión: “Tiene proyectos lindos”

El intendente interino, Ramón Salazar, ratificó que Mariano Arnal seguirá a cargo de la Dirección de Deportes en el marco de las modificaciones que lleva a cabo en el Gabinete desde que su padre, Cecilio Salazar, le dejó el lugar para asumir en la Dirección Nacional del Belgrano Cargas.

“Sigue Mariano (Arnal), como no va a seguir, con el trabajo que está haciendo estamos muy contento con él”, dijo Ramón Salazar en Sin Galera. Y agregó: “No tengo ni idea de qué partido político es. Es una persona que está trabajando bien, es impresionante lo que esta creciendo el área de Deportes. Se relaciona con todo el mundo, con clubes, personas y barrios. Tiene proyectos lindos y cómo no lo vamos a apoyar”

En otro tramo de la entrevista Salazar aclaró que no hay imprescindibles en su Gabinete: “Intocable no hay nadie, pero les damos la posibilidad a todos de que puedan demostrar. Los funcionarios me conocen, saben que soy exigente”.

Arnal asumió en febrero de 2021 en lugar de Ramiro Sánchez Negrete, quien dejó el puesto por una propuesta laboral en una empresa privada en Capital Federal. El exfutbolista es el cuarto director de Deportes de la era Salazar en la Municipalidad tras Fernando Juan Bennazar, Luis María Rodríguez y Sánchez Negrete.

Por último, Ramón destacó que “sería importante tener luces para el Estadio Municipal por muchos motivos” y reconoció que “son carísimas”.

La Opinión pudo saber que el Gobierno local, cuando todavía Cecilio Salazar era el Jefe Comunal, presentó un proyecto a Nación para instalar el sistema de iluminación artificial al cual no se le dio lugar este año, pero le prometieron de que sí habrá presupuesto para el mismo en 2022.