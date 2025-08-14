Motociclismo: Diego Luque participó en una nueva fecha del Rally Santafesino
El piloto corrió en Arequito y logró el tercer puesto en Moto 3, su categoría.La próxima fecha será el primer fin de semana de septiembre en Hughes.
Este fin de semana en Arequito, Santa Fe, se disputó la quinta fecha del Rally Santafesino con la participación de pilotos de toda la región.
Diego Luque, que reside en San Pedro, corre en la categoría Moto 3. El piloto logró el tercer puesto en la fecha y gracias a ese resultado se coloca en la quinta colocación de la general.
La próxima fecha será el 5, 6 y 7 de septiembre en Hughes. Esta será la sexta fecha del certamen al que le restan tres jornadas y finaliza en noviembre con el rally de Pérez y Soldini.
