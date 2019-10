QueSeBajenLasDietas: entregaron más de 600 firmas al Concejo Deliberante

Más de 600 firmas de vecinos fueron entregadas este miércoles en el Concejo Deliberante junto a la carta en la que el vecino Pablo Roca les pidió a los ediles que revean la aprobación del anteproyecto del presupuesto 2020 para el cuerpo, confeccionado con una dieta que cuesta, en promedio, 114 mil pesos por cada miembro.

Organizados en un grupo que denominaron "La Vecindad", vecinos y vecinas decidieron respaldar la carta de Roca y recolectar firmas para elevarlas al Concejo por Mesa de Entrada, como nota que lleva número de expediente y será ingresada formalmente en la sesión de este jueves.

En el Concejo Deliberante, los presidentes de bloque participaban este miércoles de la reunión de Labor Legislativa, que habitualmente se desarrolla el día previo a una sesión ordinaria con el objetivo de acordar los temas a tratar. Presidencia pidió el expediente para incluirlo en el orden del día de este jueves.

Además de entregar la nota con las firmas, los representantes de La Vecindad que llegaron al Concejo pidieron formalmente una audiencia con la presidenta y los titulares de bloque, en la que esperan haerles el mismo planteo relacionado con el costo de las dietas.

"Empatía con el pueblo, que se pongan un poco en el rol del otro, el empleado, el obrero, en una época como esta, hacer un gesto de grandeza", dijo una de las integrantes del grupo que llegó este jueves a Mesa de Entradad del cuerpo para dejar las firmas.

Este jueves habrá sesión y los miembros de La Vecindad van a estar presente en el recinto, adelantaron. El expediente formará parte del orden del día y, como todas las notas de particulares que ingresan al cuerpo de esa manera, será remitido a archivo, según establece el protocolo, lo que no significa que no sea puesto a consideración por parte de los ediles.

"Por el momento no nos han dado una respuesta", dijo Pablo Roca y agregó: "La Banca Abierta la pediremos para que nos den mínimamente una respuesta, a nosotro y a toda la gente que firmó". Informaron que había más planillas de las entregadas y que seguirán recolectando firmas para adjuntarlas al expediente.

"Esperamos una respuesta formal, más allá de la reunión que tuvimos con Florencia Sánchez", dijo Roca, que cuando presentó su nota, a modo personal, la remitió vía e-mail a todos los ediles cuyas direcciones de correo electrónico figuran en la página web del HCD.

Los integrantes del grupo solicitaron un formulario de Banca Abierta, para exponer en una sesión próxima, antes de que termine el período ordinario a fines de noviemrbe, y la vocera será, adelantaron, la profesora de Historia jubilada Liliana Montero, que el sábado se refirió al tema en Sin Galera.

"No esperábamos esta respuesta, nos sorprendió. No esperábamos tanta repercusión, está bueno que la gente se empiece a involucrar, porque uno se queja de la boca para afuera pero a veces no hace una queja formal donde corresponde", señalaron.

"No sé si va a cambiar algo, pero la idea es que quede asentado. Nosotros no tenemos política partidaria, no tenemos un color, pedimos por todos los concejales, la clase política debería dar un ejemplo", sostuvieron mientras aguardaban el ingreso formal de la nota.

"Hay gente que está asustada y la respetamos. Y a los que viven de esto, a los que influyen sobre terceros porque viven de esto, también las respetamos", dijo otra de las integrantes de La Vecindad antes de retirarse del Concejo Deliberante.