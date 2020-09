Protestas de la policía: "Esto no es La Plata o La Matanza", el audio de un superior a sus subordinados en San Pedro

Aunque la normativa se los impide expresamente, efectivos de la Policía Bonaerense decidieron protestar públicamente en una especie de "paro" y "rebelión" para reclamar incremento salarial y mejores condiciones de trabajo, una situación que tiene epicentro en La Plata, capital provincial, y en el conurbano bonaerense, pero también en el interior, incluso en San Pedro, donde a las 00.00 hubo manifestación.

La convocatoria fue entre personal de franco y familiares. A la medianoche llegaron a las puertas de la Comisaría para expresar su respaldo al reclamo provincial y luego hicieron una caravana en autos y motos, que recorrió las calles Mitre y Pellegrini.

Antes de la hora de la protesta, entre los jefes policiales locales ya estaban al tanto de la situación. No eran los únicos: hubo referentes de partidos políticos opositores al Gobierno de Axel Kicillof y con nula relación con el intendente que también sabían y que se ocuparon de difundir la convocatoria.

Momentos antes de que la manifestación comenzara en las puertas de la Comisaría de San Pedro, que conduce el comisario Andrés Galiano bajo las órdenes del jefe de la Estación de Policía Comunal, Juan Catalano y cuyo máximo jefe es el propio intendente Cecilio Salazar, un jefe por debajo de todos ellos les mandó un audio por WhatsApp a sus subordinados para advertir sobre las consecuencias que podría acarrear la protesta.

"Estamos viendo todo lo que está pasando en toda la provincia, las manifestaciones del personal, todo. Retransmitan al personal, porque hay comentarios y no quiero ninguna pavada de esas acá en San Pedro, porque no va a ser avalada por el Comisario ni el Jefe de Distrito", dice el mensaje.

En el audio, señala que "el que se presente, la familia que se presenta representa al efectivo, y esto no es una amenaza, pero yo no quiero que me echen a la mierda".

Lo que dice el superior a los agentes es que San Pedro no es como el conurbano y que cualquier cosa que sucede recaerá sobre ellos. "Somos una comisaría chica, nos van a relevar a todos y no es lo que quiero".

"Que no se les cruce mandar a la familia a la Comisaría. Hablen, transmítanlo, que entiendan. Si alguien quiere hacer algo le damos el día y que viaje a La Plata, que juege con su camiseta en La Plata", dice el jefe en el audio.

"No es por no apoyar, no estoy en contra ni nada, pero es clarito: no quiero perder el laburo", advierte y repite: "Somos una Comisaría chica, ustedes entienden la diferencia entre hacer una protesta en La Plata o en La Matanza, no quiero que venga un boludo que no le importa nada a jugar con mi camiseta, esa es la verdad".