Propietarios de gimnasios pidieron al Gobierno local que aclare que no están permitidas las clases al aire libre

El Gobierno local convocó a propietarios de gimnasios a una reunión para analizar la situación del rubro que no puede funcionar desde el 20 de marzo a sabiendas de que algunos, en su local o al aire libre, están funcionando a pesar de que de que está prohibido. En ese marco, les reiteró que Provincia de Buenos Aires dispuso su apertura en la Fase 5 de la cuarentena -San Pedro está en la 4- por lo que en el corto plazo no se reabrirán aunque se enviará un petitorio a la Jefatura de Gabinete de Ministros para que puedan trabajar con personas con prescripción médica.

El encuentro tuvo diferentes matices. Los siete representantes que ingresaron a la oficina y estuvieron cara a cara con el secretario de Gobierno, Silvio Corti, y los directores de Modernización y Deportes, Hernán Contreras y Ramiro Sánchez Negrete respectivamente, mientras en uno de los pasillos del palacio los esperaron otros relataron sus situaciones particulares teniendo en cuenta que cada uno se dedica a una disciplina diferente.

En ese marco, pidieron a los funcionarios que aclaren que no están permitidas las clases al aire libre ya que colegas lo están haciendo y existen aquellos que abren sus locales sin miramientos. "Mi preocupación era que le decimos nosotros a lo sociedad, a nuestros socios que nos llaman y nos preguntan por qué no se dan clases al aire libre ya que hay algunos abiertos y otros cerrados. Todos sabeos que pasa eso", señaló a La Opinión Héctor Barcala, propietario de Full Swing quien participó del mitin.

"Yo soy consciente de la situación sanitaria, lo que no me gusta es la falta de comunicación", admitió Barcala

En la misma línea habló Gabriela Berardi de Spinit Center: "El problema que tiene el municipio es la falta de comunicación. Les pedimos que sean claros en las informaciones que brindan y que no permitan aquellos que están dando al aire libre o de manera clandestina. Lo que si, me parece a mí, la Municipalidad debería por lo menos comunicar de manera clara para que se sepa que hay que hacer. Varias veces tuvimos que preguntarle si las actividades al aire libre si están habilitadas. Muchos clientes nos preguntan si podemos dar clases al aire libre".

Cuando el gobierno de Axel Kicillof permitió los "deportes individuales al aire libre", incluyó una serie de disciplinas entre las que está la "preparación física individual con entrenador personal en clubes o polideportivos". Ese "deporte", Baradero lo adaptó para que los gimnasios reabran sus puertas con un estricto protocolo: sólo pueden funcionar al aire libre con un número limitado de asistentes los cuales cada uno tienen sus elementos personales que usan en el transcurso de una hora. Además, hay entrenadores que lo hacen en clubes que les facilitaron sus instalaciones y el polideportivo municipal, siempre debiendo respetar las normas establecidas para evitar la propagación del COVID-19. En San Pedro, nunca se presentó un protocolo ni se adaptó ese punto para que los gimnasios puedan funcionar y dejar las clases virtuales. Es decir, no se reglamentó.

"Les pedimos que no permitan aquellos que están dando al aire libre o de manera clandestina", señaló Berardi

"Ellos tienen dos problemas; uno gubernamental y otro social. El gobierno tiene que seguir las normas de la Provincia y en lo social es que los vuelven loco de porque otras ciudades abren. Sobre este sistema, esto hace que la clandestinidad trabaje más. Hay una encuesta a nivel mundial, no sé cómo será en Argentina, de que la gente en el gimnasio no se contagia. Yo soy consciente de la situación sanitaria, lo que no me gusta es la falta de comunicación, no mandan nada entonces la gente se pone insistente", sostuvo Barcala quien reiteradamente aclaró que la situación por la pandemia de coronavirus es complicada y es consciente de eso.

La Opinión también dialogó con Tamara Pettone quien fue parte de la reunión quien dijo que "están prohibidas las clases al aire libre a pesar de que se ven a muchos a entrenando". Y sobre las expectativas previas al encuentro, reconoció: "No teníamos horizonte para mucho, quizás una posibilidad para el aire libre. También se hizo hincapié en la conducta social, de que hay muchos contagios. Eso es más una conducta social pero nadie se contagia en un local o un gimnasio, sino en las casas".

El pedido de los propietarios de gimnasios que tienen sus locales cerrados desde marzo es que todos cumplan la reglamentación y exigieron al Gobierno local que comuniquen que tampoco se puede entrenar en espacios abiertos. En contrapartida, se solicitó que se realicen denuncias para colaborar a controlar una situación que al menos por los próximos días seguirá igual pero con un petitorio en Provincia de Buenos Aires a la espera de respuesta.