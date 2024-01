La Sociedad Rural remitió un comunicado en el que le recuerda al Intendente su rol como funcionario público y la obligación de formular denuncias en la justicia en caso de tener pruebas.

La organización que congrega a los mismos productores con los que Cecilio Salazar compartió escenario en 2018 para pedir que “desaparezca el kirchnerismo de la faz de la tierra”, están enfadados. Se cumplían ese día 10 años del histórico piquete que durante 100 días repudió la resolución 125.

Eran tiempos en que recordaba a “los que nos persiguieron durante 12 años” en referencia a la situación que vivieron en la UATRE junto a Gerónimo Venegas. Pero el miércoles en el acto y movilización de los sindicatos y movimientos sociales sampedrinos acusó a los que “queman las islas” en relación al DNU en el que se propone derogar la Ley Nacional de Manejo del Fuego.

El texto que firma la comisión directiva de la entidad ruralista dice:

“El Intendente Salazar acusa sin fundamentos y no denuncia”

"Ayer escuchamos al intendente en un evento junto a sus ex enemigos y ahora aliados, acusar a los productores de la isla de iniciar incendios y perjudicar a los vecinos de San Pedro. Lamentablemente cae nuevamente en una referencia falsa, ya que argumenta sin conocimientos, sobre temas muy sensibles para la comunidad.

Si está tan seguro de que los incendios son causados por los productores de las islas, debería presentar una denuncia. De lo contrario podría estar incumpliendo sus deberes como funcionario público, o repitiendo un relato característico de sus socios políticos de estos tiempos.

Estamos cansados de acusaciones de este tipo, provenientes de quienes no se hacen cargo de haber sumido al país en esta crisis monumental, multiplicando la pobreza, y desviando la mirada cuando su gente es transportada como ganado para aplaudirlos mientras los empobrecen cada día más.



COMISION DIRECTIVA

SOCIEDAD RURAL DE SAN PEDRO