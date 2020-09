Primera Nacional: Cappelletti ya vuela en Atlanta, Diego Pérez arranca con Villa Dálmine y Leonardo Corti espera en San Juan

Desde el 3 de septiembre los clubes de la Primera Nacional, el segundo escalón de la Asociación del Fútbol Argentino en el que militan tres arqueros de San Pedro, tienen permiso para entrenar en el marco de la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus y casi todos arrancaron.

En los equipos que hay jugadores locales, sólo Julián Cappelletti con Atlanta inició la semana pasada las prácticas con un estricto protocolo a cumplimentar en el marco de la crisis sanitaria. Diego Pérez, en tanto, se incorporará hoy a sus compañeros de Villa Dálmine de Campana luego de estar unos días aislados por haber dado positivo en el test serológico para detectar anticuerpos en personas que pudieron haberse contagiado COVID-19 pero fueron asintomáticas. El fin de semana el joven fue sometido a un segundo hisopado que, al igual que el primero, dio negativo y, por eso, regresará a las canchas después de más de cinco meses.

Por último, San Martín de San Juan es el único plantel de la categoría que todavía no se mueve porque en su provincia el gobierno retrocedió la cuarentena a Fase 1 debido a la gran cantidad de casos positivos que se registraron en las últimas semanas. En diálogo con Diario El Zonda, Corti analizó: "Da bronca que los otros equipos ya estén entrenando, pero este año no creo que se juegue. Por cómo viene la mano, no se va a jugar el torneo. Si se sigue contagiando jugadores, no habrá fútbol a corto plazo".

Antes de que se suspenda la temporada 2019/20 por la pandemia, el que mejor posición estaba para jugar la final por el primer boleto a la Liga Profesional era el Atlanta de Cappelletti. El Bohemio lideraba la zona 1 con 38 puntos con nueve cotejos por delante más uno pendiente. En el mismo grupo, San Martín con Corti estaba noveno con 28 unidades a sólo cuatro de clasificar al Reducido del que iba a salir el segundo cupo a primera. Por último, Villa Dálmine de Campana, donde se desempeña Pérez, clasificaba octavo en el grupo 2 a seis puntos del Reducido.

En el caso de los sampedrinos, Cappelletti y Pérez están dando sus primeros pasos en el profesionalismo y ambos hicieron la pretemporada 2020 con la primera división de Atlanta y Villa Dálmine, respectivamente. El caso de Corti es diferente porque con 39 años sigue vigente y está en la parte final de su carrera que desde 2009 lo tiene en Cuyo y es el segundo argentino que más temporadas consecutivas lleva en un mismo equipo detrás de Lionel Messi en Barcelona.