Es común que con la llegada de las temperaturas agradables las personas tengan más ganas de realizar actividades físicas y empezar a cuidarse con las comidas. ¿Hasta qué punto es saludable y cuándo puede afectar negativamente en el bienestar de las personas?

Llega la época de probarse las mallas de verano y empiezan los mambos sobre si queda igual al verano pasado o no, si hace falta exigirse más en el gimnasio o comer mejor para sentirse bien. Es ahí donde existe una línea muy fina entre lo que es saludable o perjudicial para el bienestar personal.

La actividad física y los buenos hábitos alimentarios se recomiendan durante todo el año, pero si existe motivación por las temperaturas agradables de primavera, bienvenido sean.

El problema comienza cuando en estos períodos se sobre exige tanto al cuerpo como al bienestar de la persona, responder a un estereotipo social hoy por hoy resulta inalcanzable, con lo cual es probable que por más que se intente al máximo no se va a llegar nunca a ese cuerpo deseado.

Lo más importante es sentirse bien con su propio cuerpo, siempre y cuando el mismo cumpla con los estándares normales y no presente patología asociada. Lo cierto es que hoy se sabe que ese estándar normal, donde la persona puede vivir sin riesgo, tiene una ventana de varios kilos, es decir, una persona puede tener la misma estatura que otra y tener distintos kilos o distinto cuerpo y aún ser saludable.

Es importante que esto de a poco se instaure en nuestra sociedad para que se deje de sobre exigir a las personas sobre cómo debe ser su cuerpo y ejercer presión sobre los demás, sobre todo en etapas de adolescencia, donde se pueden desencadenar trastornos de conducta alimentaria.

Las pantallas poco ayudan con este problema social, ya que entre la televisión y los celulares siempre nos muestran figuras o modelos corporales inalcanzables, donde los cuerpos son retocados o bien con muchos filtros para ocultar la realidad corporal.

¿Se puede bajar varios kilos rápidamente? Claro que sí, pero ojo, porque de nada sirve si no se mejoran los hábitos que llevaron al aumento, y este ciclo de subir de peso y bajarlo para el verano puede perpetuarse y dañar varios órganos del cuerpo.

No existen soluciones mágicas, ni una dieta única para todos, ni un té, ni agua con limón, ni sal del Himalaya, el cambio real es personalizado, cada persona tiene gustos y rutinas diferentes, con lo cual es imprescindible consultar con un profesional de la nutrición para que pueda amoldar las ingestas y mejorar el estado de salud de la persona.