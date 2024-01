El presupuesto 2024 para el Municipio de San Pedro prevé ingresos de casi mil millones de pesos en concepto de Fondo Educativo, un dinero que la Provincia gira afectado para invertir en materia educativa en el distrito, pero hasta el momento hay incertidumbre sobre su ejecución.

"Provincia no lo programa todavía porque Nación no confirma", respondió el secretario de Economía, Roberto Borgo, ante la consulta de La Opinión respecto de las transferencias por ese concepto.

El Fondo Educativo implica una inyección de recursos al Estado local que permite por ejemplo pagar sueldos de personal ligado a la actividad docente municipal pero sobre todo se invierte en obras de infraestructura escolar que de otra manera implicaría gestiones más largas ante el Gobierno bonaerense. También sostiene el boleto escolar gratuito.

El Fondo de Financiamiento Educativo "no se encuentra vigente". Esa es la respuesta que reciben los municipios bonaerenses cuando consultan en el Ministerio de Economía provincial respecto de las transferencias. Nación no ejecuta ese recurso, por lo que Provincia tampoco y los municipios no cuentan con ese dinero.

La coparticipación federal no tiene detracciones afectadas a ese Fondo, por lo que Provincia no lo tiene disponible para transferir a los municipios que, como San Pedro, presupuestaron ese dinero en su cálculo de recursos para 2024.

En el caso del Presupuesto local, el Fondo de Financiamiento Educativo tiene previstos 988.242.888,38 pesos. Suele "gotear" todos los meses, de acuerdo al coeficiente establecido, y la transferencia habitualmente llega a principios de mes.

Como es un fondo afectado, tiene un destino específico y no se puede utilizar para otra cosa, aunque hay "vericuetos" para hacerlo, lo que permite, además, financiar gastos corrientes y devolver luego a la cuenta.

En San Pedro, el Fondo Educativo fue objeto de conflictos entre el Consejo Escolar y el Gobierno hasta que, al comienzo de la gestión Salazar, alcanzaron un acuerdo que permitió el trabajo conjunto.

Por lo general, la mayoría de los recursos de ese fondo se transfieren, proyectos mediante, al cuerpo de consejeros para que lo ejecuten de acuerdo a la planificación presentada y acordada con el Ejecutivo, que es el que tiene facultades para direccionar su inversión.