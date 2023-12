El sábado por la mañana una vecina que no quiere rendirse a pagar cualquier precio por lo que necesita comprar, comenzó a armar grupos de WhatsApp. Allí saca fotos de ofertas y las comparte.

“Mandan mas de 1000 mensajes al dia , y hay diferencias en precios de mas del 100%, es muchísimo”, dijo Moira Villarruel.

A medida que pasaban las horas comenzó a recibir respuestas y envió a La Opinión y Sin Galera su reporte para que la defensa del bolsillo sea en conjunto con los ciudadanos porque sabe que es habitual en estos medios encontrar referencias de precios y comparativas del año que pasó.

“Una cosa es la inflación y otra que se aprovechen”, dijo Vilma cuando vio la propuesta y mandó una oferta de 8 botellas de Coca Cola de 2,25 litros por poco más de 13 mil pesos. Hay comparaciones sobre garrafas de 10 kilos que van desde los 4 mil a los que anuncian que estará a 10 mil o sugerencias sobre comparación de calidades, por ejemplo, en milanesas de pollo “si hay menos de 7 en el kilo, comés pan rallado y no tiene huevo”, afirma una emprendedora.

“Lili buen dia !! La gente tiene que entender que hay opciones para comprar! Armemos grupos de WhatsApp, yo ya armé uno y re funciona!. Ayudémonos entre todos!. En el grupo nos pasamos precios de los lugares donde compramos y hay diferencias importantes. En el grupo somos 1025 personas y eso implica 1025 pares de ojos comparando”, dijo Moira durante el programa que conduce Lilí Berardi.

¿Será Moira Villarruel nuestra Lita de Lázzari?. “Camine señora, camine”.

Así “casi como el club del trueque” comenzaron a crecer los comentarios y el pedido de compartir con ellas todo lo que se sabe de ofertas, cotizaciones y oportunidades. Una buena manera de ser solidarios y demostrar que los únicos “precios ciudados” son los que manejan los consumidores. “Si está caro, no compro, le hago la cruz", dijo Sandra cuando se animó a retirarse de un negocio que pretendía por una lata de atún lo que vale un kilo de asado. Hay que aclarar que las consideraciones políticas son dejadas de lado porque no ha faltado quien aprovecha para opinar frente a los que prefieren “militar los precios” y evitar abusos. Aparecen así nombres de comercios a los que no conviene ir porque remarcan todo el tiempo y otros que son recomendados aunque haya que caminar varias cuadras para encontrarlos.

El grupo de Moira ya tiene 1025 participantes y se llama "Pasando precios y promociones" y aclara que no es compra y venta.

En el muro de Facebook de Moira se pueden observar varias publicaciones y su contacto para unirse a los grupos es el 3329 622525.