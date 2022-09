Precios Cuidados: “Muchos artículos directamente no llegan a la góndola”

En San Pedro son pocos los comercios que tienen en sus góndolas el programa Precios Cuidados, que para la provincia de Buenos Aires prevé un listado de 1027 productos de consumo masivo a un valor acordado para su comercialización.

Publicidad

En los últimos días hubo polémica porque el supermercado Día % de calle 3 de Febrero restringió la cantidad de productos por familia que pueden adquirir quienes compren lo que corresponde a Precios Cuidados.

“Nosotros tenemos el listado completo, pero el 50 por ciento del listado es un verso del Gobierno, muchos artículos directamente no existen, no llegan a la góndola, no llegan a los comercios”, explicó en Radio Cuarentena el titular del comercio, Enzo Gravino.

El comerciante señaló que la pertenencia a la cadena Día % les permite obtener productos de Precios Cuidados, aunque no llegan todos y los que sí, lo hacen en cantidades limitadas.

El jueves pasado llegó a su comercio una partida de azúcar Dominó a un precio de 105 pesos, más de la mitad del resto de las marcas que se ofrecen en góndola. “Llegaron 200 kilos”, dijo Gravino. Este lunes por la mañana le quedaban alrededor de 50.

“En cualquier mayorista, distribuidor que vende azúcar, el kilo no baja de 180, 170 pesos, este precio de 105 pesos es irrisorio y está así porque tiene subsidio del Estado, y llega a la góndola cada 15, 20 días y en una cantidad recontra limitada”, detalló.

Respecto de la política de no entregar más de tres unidades por familia, Gravino indicó: “Dentro del supermercado tengo un mínimo de 300 clientes por día, no puedo permitir que el primero que venga se lleve todo lo que quiera”.

“Tengo que limitarme a que todos tengan la posibilida de acceder a ese producto. Por eso decidimos que el azúcar y el aceite, que son los productos de mayor demanda, sea de hasta tres por familia. No quisimos poner uno solo para que el problema no sea mayor con los clientes”, agregó.

El comerciante informó que el aceite de Precios Cuidados también llegan en poca cantidad. “Cañuelas de un litro y medio y de 900 cm3 está en Precios Cuidados, pero no hay nada; sí tenemos el Día de 900, que llegó el sábado, y tenemos alrededor de 400 unidades, a 205 pesos. El aceite Pureza, que no está en Precios Cuidados, vale el doble”, precisó.

Gravino consideró que el listado del programa Precios Cuidados “es un verso del Gobierno” y analizó: “Quienes toman estas medidas no entienden nada del mercado, yo no quiero entrar en la discusión de la política, pero esta es una cuestión netamente populista. El aceite a 200 pesos lo estás pagando por otro lado, con todo lo que subsidian, con la inflación”.