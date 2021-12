Pre-Federal: Náutico y una cita con la historia en Junín que lo puede llevar al Torneo Federal

El título en el torneo de la Asociación Zárate-Campana (ABZC) quedó atrás para un Náutico que atraviesa sus semanas más felices y este fin de semana tiene una cita con la historia, a la que ya abrazó, en Junín en el Final Four del Pre-Federal que lo puede catapultar al Torneo Federal, el tercer nivel del básquet argentino. Nunca antes el Celeste estuvo en una definición del ex-Provincial de Clubes y, mucho menos, en una categoría profesional.

La delegación sampedrina compuesta por unas 25 personas entre jugadores, entrenadores y dirigentes partió hoy al mediodía a tierras juninenses para hospedarse en la Posada del Mendocino a la espera del primer juego, que será frente al local, Los Indios, y tendrá lugar a las 21.30 en el estadio Tomás Corrado, luego del de Independiente de Tandil-Racing de Chivilcoy. De acuerdo a los resultados de la primera jornada, el sábado y domingo se medirá con Independiente y Racing. Todos los cotejos se podrán ver en vivo por La Opinión.

Cronograma

Viernes

19.00: Independiente de Tandil-Racing de Olavarría

21.30: Los Indios de Junín-Náutico

Sábado

18.00: Ganador 1 vs. Perdedor 2

20.30: Ganador 2 vs. Perdedor 1

Domingo

18.00: perdedor 1 vs. perdedor 2

20.30: Ganador 1 vs. Ganador 2

Por disposición de la Federación de Básquet de Buenos Aires (FBPBA), el cuerpo técnico liderado por Martín Gálvez tuvo que elegir doce jugadores para el Final Four sin la posibilidad de hacer recambios entre un partido y otro, aun cuando sí se pudo rotar durante el certamen.

Los nueve mayores que se pondrán la camiseta celeste son Felipe Sánchez, Leandro “Pájaro” Bordoy, Federico y Maximiliano Aldama; Fausto Segalat, Joaquín “Chano” Gómez, Rodrigo Bravo, Emir Diamante y Maximiliano Lococo. A último momento tuvo que salir de la nómina Francisco Coronato -lo reemplazó Maximiliano Aldama- debido a que en la final por el torneo de la Asociación Zárate-Campana (ABZC) ante Boat Club en la que su equipo fue campeón sufrió una grave lesión en su rodilla izquierda y es una baja sensible porque en el último tramo de la temporada se volvió un exponente clave de la formación.

El plantel lo completarán tres juveniles, tal indica el reglamento. Quienes pueden ser parte porque están en la lista de buena fe y viajan a Junín son Juan Emilio Marzorati, Alessandro Garavaglia, Alejo Mitidieri, Luca Penduzzu, Faramir Zawadski, Nehuén Scarmozzino y Manuel Sánchez.

Quienes no fueron tenidos en cuenta para el Final Four y tuvieron minutos durante el campeonato son Simón Terré y Joaquín Pintor. Otros basquetbolistas como Esteban Diamante, Martín Zuvilivia, Thomas Watson y Tomás Nakama fueron parte del elenco campeón en la ABZC, pero no participaron del Pre-Federal.