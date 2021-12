Pre-Federal: Francisco Coronato sufrió una lesión y Náutico se quedó sin una pieza importante para el Final Four

Se confirmó lo que todos temían en Náutico: Francisco Coronato sufrió una grave lesión en su rodilla izquierda en la final por el torneo de la Asociación Zárate-Campana (ABZC) ante Boat Club en la que el Celeste fue campeón y es baja para el Final Four del Pre-Federal que se desarrollará entre el viernes y domingo en Junín.

El experimentado basquetbolista se lastimó en el cierre del encuentro ante el Remero cuando penetró hacia el cesto aparejado con un rival, saltó para hacer una bandeja y cuando cayó quedó tendido en el piso con claras muestras de dolor. Hasta entonces, estaba cumpliendo una gran performance (terminó con 13 puntos) en los dos costados y su equipo sufrió hasta el último segundo su ausencia, pero pudo sacar el duelo adelante.

La ausencia de Coronato en la definición es una baja sensible para Náutico porque en el último tramo de la temporada se convirtió en una pieza clave, sobre todo en el costado defensivo. Su lugar lo ocupará Maximiliano Aldama quien le dará al plantel centímetros en la pintura.

Por disposición de la Federación de Básquet de Buenos Aires (FBPBA), el cuerpo técnico liderado por Martín Gálvez tuvo que elegir doce jugadores para el Final Four sin la posibilidad de hacer recambios entre un partido y otro, aun cuando sí se pudo rotar durante el certamen.

Los otros ocho mayores que se pondrán la camiseta celeste junto a Maximiliano Aldama son Felipe Sánchez, Leandro “Pájaro” Bordoy, Federico Aldama, Fausto Segalat, Joaquín “Chano” Gómez, Rodrigo Bravo, Emir Diamante y Maximiliano Lococo. El plantel lo completarán tres juveniles, tal indica el reglamento. Quienes pueden ser parte porque están en la lista de buena fe son Juan Emilio Marzorati, Alessandro Garavaglia, Alejo Mitidieri, Luca Penduzzu, Faramir Zawadski, Nehuén Scarmozzino y Manuel Sánchez.

El plantel con el que Náutico disputa el Pre-Federal. Foto: La Opinión.

Quienes no fueron tenidos en cuenta para el Final Four y tuvieron minutos durante el campeonato son Simón Terré y Joaquín Pintor. Otros basquetbolistas como Esteban Diamante, Martín Zuvilivia, Thomas Watson y Tomás Nakama fueron parte del elenco campeón en la ABZC, pero no participaron del Pre-Federal.