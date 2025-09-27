El Centro Tradicionalista El Rincón de los Gauchos suspendió la celebración que tenía programada para celebrar los 40 años de existencia.

“La fiesta se suspende en general y ahora trataremos de ver una nueva fecha. No es fácil armarla nuevamente”, dijo a La Opinión el directivo de la entidad, Omar Delucca.

La reunión de la comisión directiva realizada durante las primeras horas del sábado determinó que era preferible postergar un evento que demanda tiempo, esfuerzo y mucho dinero.

“Lamentablemente hay mucho barro en el campo, no va a secar hasta mañana y el espectáculo de la jineteada con los caballos no se puede hacer”, explicó y agregó: “Por cuidar la integridad de los jinetes, la hemos suspendido”.

Para este domingo estaba previsto un desfile por las calles de la ciudad, con un acto en la intersección de Mitre y avenida 3 de Febrero, para luego trasladarse al predio de calle Independencia al 3000.

La necesidad de resolver con antelación después de haberse registrado más de 20 milímetros de lluvia, posibilita interrumpir la movilidad de los jinetes; las tropillas reconocidas como Los Ariscos, Los Don Roberto, Los Intocables, La Magdalena, La Sin Querencia, La Argentina, Los Castrenses y Los Bonitos; y todo el concerniente que demanda la organización.

El Rincón de los Gauchos fue fundado el 5 de septiembre de 1985 por un grupo de vecinos apasionados defensores de las tradiciones argentinas y amantes de los caballos, desde entonces es una referencia regional en domas y jineteadas.

