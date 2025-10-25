Por el temporal, cayó un poste de luz en el Paseo Público
“Hola, buenas tardes. Se cayó el poste de luz del parque de calistenia en el Paseo Público. Podría estar electrificando el agua y andan chicos por la zona”, reportaron.
