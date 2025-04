Finalmente, los concejales decidieron pasar la sesión prevista para este jueves al viernes a las 9.00 de la mañana por las implicancias que tendrá el paro general convocado por la CGT y la CTA en todo el país y al que adhieren los trabajadores municipales.

Como adelantó La Opinión, en la reunión de la comisión de Labor Legislativa, que tiene lugar el día antes de la sesión, los presidentes de bloque acordaron el pase de la sesión para el viernes, luego del planteo del presidente, Pablo Vlaeminck.

Vlaeminck explicó a La Opinión que la ausencia del personal administrativo —generalmente son tres— impide el normal desarrollo de la sesión, por lo que acordaron suspenderla y pasarla para el viernes.

Aunque hubo acuerdo en la reunión de Labor Legislativa, los concejales Martín Rivas (Juntos por el Cambio) y Mauro de Rosa (La Libertad Avanza) no suscribieron el decreto. Tampoco lo hizo Diego Lafalce.

Rivas dijo a La Opinión que está "en desacuerdo con el paro" general y consideró que los concejales podrían haber sesionado de todas maneras, con asistencia del secretario Legislativo, Gerardo Pelletier, y el subsecretario, Alejandro Donatti, en las cuestiones administrativas. "El paro es a la ciudadanía de San Pedro", dijo.

De Rosa no firmó porque consideró que si bien los trabajadores tienen derecho a huelga, el paro “es contra Milei” y “sólo para no dejar gobernar a un espacio que no es peronista".

El orden del día tiene pocos expedientes significativos, más allá del ingreso de algunos proyectos de ordenanza y del debate que pueda haber a partir de algunos pedidos de informe.

La sesión comenzará con una Banca Abierta solicitada por el sindicato que representa a los trabajadores de Afip / Arca, quienes expondrán sobre la decisión del Gobierno nacional de cerrar las oficinas de ese organismo en San Pedro y sus implicancias.

Además, se le dará ingreso formal a la Rendición de Cuentas 2024, que el Ejecutivo envió el 31 de marzo, tal como establece la normativa.