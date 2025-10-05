Este domingo, tras la tormenta de lluvia y viento que azotó a San Pedro durante la madrugada, diversos caminos rurales quedaron con serias dificultades para el tránsito.

Ads

Uno es el que lleva al barrio Bajo Tala, en cuyo trayecto, durante la mañana, se encajaron varios vehículos, entre ellos un patrullero de la Policía bonaerense.

El móvil policial, pertenciente a la flota de la Jefatura de la Policía Comunal, se encajó en el barro y terminó en una zanja.

De allí fue rescatado por otros vehículos de mayor porte y personas a caballo que colaboraron.

Ads

Hubo varios vehículos que se encajaron en el barro.

Sin sufrir daños ni mayores inconvenientes, una vez que pudieron devolverla al camino, la camioneta Ford Ranger de la Policía continuó su viaje.

En la zona había una actividad desde el sábado en el Enduro Park, lo que provocó la presencia de una cantidad importante de vehículos.

Ads

Vecinos de Bajo Tala se quejaron por el mal estado del camino.

Durante la mañana de este domingo, varios de ellos tuvieron que ser asistidos porque quedaron encajados en el barro.

Vecinos del Bajo Tala expresaron su preocupación por el estado del camino que les permite ir y venir hacia la ciudad, puesto que las condiciones de transitabilidad son muy malas luego de lluvias como las de la madrugada.