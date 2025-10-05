La tormenta dejó plantas y postes caídos, y un techo volado en Río Tala
Hubo varios árboles caídos, entre ellos dos en la ruta 191, que mantuvieron cortado el tránsito. Defensa Civil trabajó en diversos puntos junto al personal de Parques y Jardines para resolver inconvenientes.
La tormenta de lluvia y viento que azotó la zona durante la madrugada dejó consecuencias en San Pedro y las localidades.
El director de Defensa Civil, Fabio Giovanettoni, informó a La Opinión que hubo "ramas y plantas caídas, algunos postes y un techo volado en Río Tala", localidad más afectada por el temporal.
En la ruta 191, dos árboles cayeron a la altura de la escuela 18, lo que mantuvo el tránsito obstruido hasta que el personal de Parques y Jardines removió las plantas.
En Sarmiento y Colón también cayó un árbol de importantes dimensiones. Además, hubo que recoger ramas en otros puntos de la ciudad y Coopser trabajó para evaluar postes que estaban en riesgo.
En Río Tala cayeron algunos postes de luminarias, sin lesionados, y algunas ramas. Por la mañana trabajaba personal de la Delegación para la limpieza.
En esa localidad, "hubo un daño parcial sobre un techo de chapas, estaba Desarrollo Humano trabajando en el tema", agregó Giovanettoni.
