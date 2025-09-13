La decisión del intendente Cecilio Salazar de solicitar la renuncia a todos los funcionarios de su equipo, tras perder en las elecciones del pasado domingo desató la polémica en las redes sociales y estallaron los comentarios por parte de los sampedrinos.

Tana Quetaro opinó que “Es un primer paso importante para retomar el vínculo con la ciudad. Ahora espero que Salazar tenga en cuenta lo más básico en política. Si en tu gabinete hay gente que no le importa la militancia, los valores ni el peronismo, sino que son mercenarios que van de ciudad en ciudad buscando negocios personales, lo más probable es que tengas el equipo más corrupto y ridículo de la provincia. Si pusiste a alguien que no es de acá, que no le importa la ciudad ni los sampedrinos, aunque se esconda, lo vamos a reconocer. Por más que le lustre los zapatos, lo que tiene que brillar es San Pedro, no ellos. Esto es simple: si el equipo no funciona, en un club echan al técnico, no a los jugadores. El principal responsable es Salazar, espero que sea el primero en irse porque no funciona”.

Andrea Morón señaló: “Con que se vaya Carrasco del Hospital me conformo. Ya hizo demasiado desastre, no se le puede permitir más nada”.

Vero Juárez agregó: “La lengua es un pequeño miembro que contamina a las personas, así que procuremos no lastimar con ella. Refrenemos nuestra lengua malcriada para que no salgan comentarios torpes. Todos cometemos errores, tratemos de ponernos en el lugar de los otros”.

Daro Benítez consideró que “esto debería haberse hecho hace mucho tiempo; hay funcionarios que no funcionan”. César Walter Bologna ironizó sobre la situación: “Como futbolero que es, por ahí tendrías que renunciar vos como director técnico, ¿no?”.

Por su parte, Monzón agregó: “Date cuenta que perdieron por tu culpa, por lo inútil que sos. Vos también podés presentar tu renuncia”. Alejandro Mirkouski afirmó: “Si la gente votó en su contra, él debería irse. No se puede leer de otra manera”.

Alejandra Camacho destacó la importancia de “sacar las frutas podridas, porque terminan pudriendo al resto. Le quedan dos años de gestión y se puede revertir la proyección. Debe dejar afinidades de lado”.

Analía Burgueño se rió: “Entonces se refiere a él también, jajaja. Qué desfachatado”. Silvia Verónica Tognocchi resumió: “Vergonzoso”.

Oscar Alfredo Domínguez hizo una ironía sobre los funcionarios: “¡Cincuenta! Ni pastas ‘El Tete’ tiene tantos ñoquis”. Damián H. Fernández pidió: “Y él también, si es posible”, mientras que Brian Williams fue tajante: “Afuera, intendente”. Juan José Olivieri afirmó: “Tu renuncia es la que hace falta para que San Pedro vuelva a ser lo que fue”.

Sandra Isabel Mari señaló que “la culpa no es del chancho sino de quien le da de comer. Por más que se cambien los nombres, si no se cambia la forma de gobernar, no sirve de nada. Ya es costumbre de este intendente dejar a los funcionarios que saca como empleados, y seguimos pagando los vecinos. Todo se sabe, Cecilio. El pueblo no puede más”.

Mica Carcomo reclamó: “Renuncie usted también, Salazar”. Nancy Picasso Franck agregó: “Que tenga algo de dignidad y se vaya también, porque sabe muy bien lo que está pasando”.

Horacio Torres cuestionó la gestión: “Que se vaya Carrasco y compañía. ¿Cuánto más van a seguir robando? Que diga cuánta plata recibió y qué hizo con ella”. Cecilia Imonrra pidió: “Que renuncie él primero, tirador de caca”. María Josefa señaló: “Que se vaya él también. San Pedro es una ciudad con pensamiento de pueblo”.

Javier Ribero comentó: “Como dijo tu hijo, los Carrasco te destrozaron. A uno volvé a mandarlo con Massa, a la otra que regrese a sus oficinas del PAMI. Te tiraron abajo la planta del hospital”.

Edgardo Daniel Eckerdt advirtió: “Carrasco le hace mal a Cecilio. Es un desastre, se cree que se las sabe todas, muy pedante. Ese señor le va a hacer un daño terrible a Cecilio, está a la vista. Ojalá sea el primero en irse”.

Heriberto de la Fuente expresó: “Por más que cambie el gabinete, la gente de San Pedro ya se cansó. Sin cloacas, sin salud y sin seguridad, esto no da para más. Cecilio, destruiste San Pedro y ahora llenaste la municipalidad de gente funcional a vos”.

Olga Romagnano sostuvo: “Con tanta gente que pagamos, San Pedro se cae a pedazos. Veredas, cunetas, desagües, llueve tres gotas y el paseo se inunda. Que la gente trabaje, no que esté de adorno. Le deseo suerte y que haga el cambio para todos los sampedrinos. No se olvide de la salud y la seguridad, que estamos muy lejos de estar bien”.

Negro Silva resumió: “Hay que trabajar para la gente y el pueblo. De esa manera la gente va a acompañar, de lo contrario el pueblo castiga”.

Sara Martínez contó su experiencia laboral: “Yo también trabajé por decreto diez años. Nunca me blanqueó, y toda la gente que entró por hacer campaña a los tres meses estaba en blanco”.

Pety Fernández expresó: “Qué suerte, así que él también renuncia”. Juan Diego Yunes opinó: “Si no perdían por paliza, seguía todo igual. Y ahora la culpa es de los funcionarios”.

Alejandra Monzón agregó: “Que se vaya él también. Se ríe de la gente, promete y después no cumple. Trece años trabajando por un decreto en el hospital, trabajé más que cualquiera que hoy cobra. Y como nunca trabajé para una campaña, mi trabajo no sirvió”.

Javier Jorge Arán simplemente dijo: “Y él”. Ricky Valdez pidió: “Tiene que renunciar él también. San Pedro no es ni la sombra de lo que era”. Jorge Rojas afirmó: “La gente no te cree nada ya”.

Germán Garavaglia cuestionó: “¿Cincuenta funcionarios tenemos? Un disparate. ¿Qué hacen? Se llevan todo por delante en el municipio”.

Andrés sentenció: “Vos perdiste las elecciones, no el gabinete. No te das cuenta que sos impresentable”. Hernán Velos indicó: “Perfecto. Hay funcionarios que se sirven a ellos y a sus amigos. Cambio total, gente que haga lo correcto”. Miguel Ángel López ironizó: “Se le prendió tarde la lámpara”. Juan Colom pidió: “Que renuncie él también”.

Graciela Cáceres reclamó: “Que se vaya él y detrás todas las cucarachas que lo siguen, incluidos sus hijos. San Pedro necesita gente joven con proyectos, no sinvergüenzas como este”. Moni Roba sumó: “Salazar, vos también tenés que pedir la renuncia”. Joaquín Morla agregó: “Yo pido tu renuncia, así que dale”.

Maru Villalba criticó: “¿Cuántas veces fue el pueblo de San Pedro a hablarte, Cecilio? ¿Cuántas? Y jamás los escuchaste porque tu soberbia te tapó los oídos. Una buena gestión es cuando se escucha al pueblo, ese mismo que fuiste a buscar los últimos días para que te voten, y gracias a Dios todos te cerramos las puertas, igual que vos nos cerraste las del municipio. Nos dejaste sin nada: no hay turismo, no hay salud, no hay cloacas, las calles son un desastre, no hay seguridad y tampoco respeto por los que trabajamos día a día. Nos sacaste todo. Andate vos también. Hacete cargo de tu circo y devolvenos un poco de la dignidad que nos robaste como pueblo. Basta de gente como vos”.

Patricia García Galván exhortó: “¡Activa, Cecilio! ¡Activa!”. Yuli Callero Molina preguntó: “¿Y cuándo va a renunciar él? Hacerse cargo de sus errores nunca, ¿no?”. Nancy Marsico agregó: “Que renuncie él”. Luciana Portillo pidió: “¿Por qué no te vas vos, Salazar, y dejás de robar?”. Silvia Verónica Tognocchi sentenció: “Si sabés leer y escribir, no le servís”.

Daniel Ramírez comentó: “Rápido los limpió”. Daniela Melgar exhortó: “Déjense de tanto conventillo y pónganse a laburar. Perdieron, ya está. Hasta cuándo van a estar con que renuncia uno, renuncia el otro. Política es así: hoy estás arriba, mañana abajo. Todavía te quedan dos años de mandato. ¡Activá! Los funcionarios están porque vos los pusiste y confiaste en ellos”.

Fidel José ironizó: “La mona, por más que se vista de seda, mona queda”. Lucas señaló: “No hay drama si te querés ir también, es más, tomate vacaciones pagas”. María Josefa comentó: “Vamos, Salazar, jajaja”.

Hugo Ramírez denunció: “Vendió la costanera, no hizo el mantenimiento de la ciudad que está abandonada y destruida. Mucha inseguridad. ¿Qué esperaba de la gente de bien? Los que lo votaron es porque pagaron esos votos”. Petroni Lucas preguntó: “¿Se adelantan las elecciones para elegir nuevo intendente de la ciudad? Porque si pide renuncia a todos, él está primero en la lista”.

