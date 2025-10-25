Tras la noticia que informaba que Salazar analiza proyectos privados de inversión para el ex Tiro Federal, los sampedrinos expresaron su malestar en redes sociales.

Ads

Gastón advirtió: "Guarda que en cualquier momento privatizan San Pedro. Como en la costa, son todos dueños. No se puede ni ir a pescar porque se adueñaron del riacho y nadie ve nada".

En la misma línea, Carlos consideró que “al intendente parece haberlo alcanzado la ola privatizadora”, mientras que Marcos ironizó: “¿Cecilio libertario?”.

Ads

Otros apuntaron directamente al jefe comunal. “Salazar lo que puede hacer es armar las valijas para irse”, escribió Nicolás, mientras que Coco comentó: “Ya no sabe de dónde agarrar, vergonzoso”.

Beba, por su parte, reclamó: “Señor intendente, ¿y el tanque de agua para cuándo? El agua que sale de la canilla es una mugre, se pone verde, no se puede consumir. No todos tenemos para un filtro, más empatía por favor”.

Ads

Rodrigo sumó su queja: “Las calles, la seguridad, la educación, la salud, el trabajo, ponete las pilas de una vez, hermano, con respeto te lo digo”. En otro comentario agregó: “Lo siguen votando, pero bueno, qué se le va a hacer”.

Mónica recordó que “los sampedrinos que no pueden ir al club usan mucho ese lugar”, y Andrea pidió “una máquina niveladora para poder ir a pescar al Puerto sin que se te desarme el auto”.

Sonia sentenció: “Listo, nos quedamos sin nada”.

Marcelo opinó: “Lo último que queda para vender. Qué mal, será que le tiene bronca al pueblo que lo eligió. Qué mal trata al ciudadano, va a dejar una ciudad en ruinas”.

Ads

Alejandra agregó: “Qué bárbaro, privatiza, roba, en cualquier momento privatiza el Hospital o los centros de salud, vergonzoso” y María Emilia concluyó: “¿No habrá algún balneario público, che? No tenemos dónde mojarnos el culo”.

