Durante una recorrida por La Rueda Beach, donde los inversores privados que ganaron la concesión construyen una piscina de material a orillas del río, el intendente Cecilio Salazar anunció que analizarán concesionar el predio del Complejo Turístico municipal del ex Tiro Federal.

"Han aparecido algunos interesados en el Tiro Federal, frente el Howard Johnson. Es muy posible que se haga un buen proyecto, que nos presenten en los próximos días", informó el jefe comunal en rueda de prensa.

"Estamos pensando también en eso, que vengan inversores privados y revaloricen mucho lo que es el turismo en San Pedro, que es una plaza muy apreciada, más allá de las circunstancias difíciles que se están atravesando en el país", señaló.

En el ex Tiro Federal funciona el Complejo Turístico municipal.

Así, el Gobierno se prepara para la posibilidad de volver a dejar en manos privadas la explotación del predio que recuperó en 2017 tras un largo conflicto judicial de la Municipalidad con la empresa que era subconcesionaria del club Tiro Federal, que ahora ocupa con ordenanza de cesión el predio lindero para la práctica de rugby.

Hasta ahora, el Complejo Turístico municipal del ex Tiro Federal es uno de los pocos espacios públicos de libre acceso para el sampedrino, que no paga entrada para disfrutar de las instalaciones, con excepción de la pileta.

En la zona del Castillo, hacia la derecha del predio, el exdirector de Cultura David "Kukino" Kurlat había planificado mudar el área y reponer el desaparecido Centro Cultural Abelardo Castillo, que cerró cuando dejaron de alquilar el edificio del viejo cine Plaza.

