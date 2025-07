Luego de que el secretario de Obras Públicas, Mariano Brañas confirmara a La Opinión que en el los "próximos días" vallarán la fuente de la plaza Constitución, las redes estallaron de comentarios.

Gladys inauguró la sección e ironizó: "Está bien pensado como primera impresión para los turistas que lleguen a conocer nuestra ciudad tranquila" y Juan continuó: "Por lo menos no se va a oxidar, si no funciona nunca la fuente. Es la única plaza que tiene un cenicero gigante al medio".

Justo preguntó: "¿Por qué no se ponen las pilas y, en vez de proteger una fuente, no protegen la ciudad, que todos los días hay entraderas en los comercios y a la gente? Pero claro, eso no les importa. ¡Nada del pueblo, que se las aguanten!"

Estela dijo: "Para eso sí hay plata, para arreglar las calles, cloacas, las bombas de agua que no tienen presión, no" y Osvaldo fue contundente: "Estos inútiles tienen enrejado el cerebro".

"Habiendo tantos por encerrar, ¿encierran la fuente? Cosas que solo pasan acá", ironizó Valeria y Victoria estuvo de acuerdo: "Qué vergüenza que la fuente tenga que estar vallada".

Rosario consideró: "Mejor pongan un pasamanos en la escalera de las flores, del lado de la barranca. ¡Es un peligro!"

José Ricardo expresó: "O sea que ganó la delincuencia y el vandalismo. Inoperantes nuestros empleados" y Vanesa hizo hincapié: "Arreglen las calles, por favor. Esquivás un pozo y agarrás diez. Están intransitables".

Mónica consideró: "Me parece excelente idea, porque si no se entiende la cartelería, no hay hábitos de educación en quienes pasean por allí. Es lo mejor para preservarla".

Guillermo se burló: "Bien pensado. Es el único lugar donde los políticos no podrán entrar a robar" y Tomás respondió: "Ponen rejas hasta para que no se roben los foquitos de las escuelas, ¿qué les sorprende?"

Leticia estuvo de acuerdo con la medida y dijo: "Me encantó la idea. Es una forma de proteger la hermosa fuente de la Basílica. ¡Felicitaciones!"

Liliana refirió: "¿Vallados? ¡Ay, no puede ser! Dentro de poco. Chau vallados. ¿No tienen tantas cámaras? ¡Pongan varias y mejor! Arreglen las calles. Extraño a Don Pocholo, el fiador de los emparches. Las mejoraba como podía, pero se nos fue. Como también Don Domingo Bronce. Los caminos lo reclaman, porque nadie los reemplazará. Fueron los mejores, para mí" y luego concluyó: "Opinión personal: al que le guste y al que no le guste, también".

"No hay plata para el aguinaldo, pero sí para semejante circo. Dejá de robar. Ideas revolucionarias que llevan a San Pedro a un alto nivel en turismo. ¡Viajemos a San Pedro a ver las nuevas rejas en la Plaza Constitución!", dijo Rubén.

Sebastián concluyó: "Sólo hay una cosa que va a preservar y cuidar nuestro patrimonio y nuestros espacios: se llama educación. Empezamos a enrejarnos nosotros y ahora seguimos por una fuente. Fiel reflejo de una sociedad sin valores, donde triunfa la delincuencia".