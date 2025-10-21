La noticia de La Opinión que revelaba que el alquiler de un camión desobstructor de la empresa Ciageser cuesta $ 240.000 por hora desató la polémica en las redes sociales.

Ariel fue uno de los primeros en reaccionar: “¿Ah, 2 millones nomás por día? Capaz sale más barato que arreglar el camión que tiene la Municipalidad”. Darío le respondió con humor: “Eso dice la boleta, si arreglan el otro se les termina el curro”. Daniel coincidió enseguida: “Tiró la respuesta”.

Jorge y Alejandra coincidieron en la misma línea: “¿No es mejor arreglar el que está tirado en el corralón?” y “¿Por qué no arreglan el nuestro? Dejen de robarse la plata”.

Sofía y María Elisabet sumaron la idea de fondo: “¿Y no conviene comprar uno nuevo?”. “Con esa plata, en un mes lo compran”, agregó María.

Roberto comentó: “Será que sale eso, no será que 40 son para el camión y el resto nadie sabe”. Blanca, más contundente, aseguró: “Seis millones sale el arreglo del camión, pero no les conviene porque por cada hora que pasa el otro una tajada se lleva el municipio”.

Gustavo resumió: “Otro afano más”. Elda apuntó a la falta de conciencia ciudadana: “En las cloacas tiran de todo”.

Fabian mencionó: “Ese camión era bastante nuevo, se rompió por culpa de los gobernantes que no lo mantuvieron como corresponde”.

Andrés ironizó: “¿Con qué anda ese camión? Para mí que funciona con kriptonita”. Stella lanzó una reflexión con resignación: “Si no destapan, se enojan; si lo hacen, dicen que cobran caro. Siempre igual San Pedro”.

Anita reclamó: “No es una emergencia momentánea, la infraestructura está colapsada. Señores concejales, presenten un proyecto urgente”. Facu agregó: “Aunque les compres tres camiones nuevos, si no controlan el uso y el mantenimiento, los rompen igual”.

“Así es la obra pública, sin licitación, como toda la vida”, escribió Pablo. “Dejen de tenerlo al pedo y pónganlo a laburar”, pidió Santi. “Son todos unos mentirosos, están forrados en guita”, remató Pau.

“Realmente debe ser el dinero mejor gastado vienen solucionando varios barrios. De otro modo, la plata se va en joditas de los políticos”, concluyó Colo Simonelli.