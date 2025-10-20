Destaparon las cloacas en calle 9 de Julio: estas cosas estaban dentro
Una vecina de la zona reportó: "Están desbloqueando las cloacas de 9 de julio y Chivilcoy. Estas cosas estaban dentro. Se tapan quizás también por las varias obras y conexiones sin numero de expediente ni control alguno del Municipio, sin respetar ninguna ordenanza de construcción. Al destapar las cloacas rebalsaron en las casas vecinas sobre 9 de Julio entre Chivilcoy y Socorro".
