Un joven denunció a los efectivos de la nueva Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas de la Policía Bonaerense tras recibir una serie de balazos de goma en la espalda durante un operativo de control vehicular en la vecina ciudad de Baradero.

El joven circulaba en una de las dos motos que se dieron a la fuga cuando los interceptaron en el control. Efectivos de la UTOI los persiguieron y les dispararon con armas reglamentarias cargadas con postas antitumulto.

"No justifico lo ocurrido, pero de las motos que se dieron a la fuga una tenía pedido de secuestro por robo y la otra la numeración suprimida", dijo el subsecretario de Seguridad de Baradero, Antonio Lacerna, a Tu Radio.

El operativo con personal de la Policía Comunal y de la Dirección de Tránsito fue montado por la UTOI a solicitud del intendente, Esteban "Tito" Sanzio, al ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonzo, tras la creación de esa fuerza con sede en San Nicolás e injerencia en toda la región.

Sobre la persecución y posterior disparos con postas de goma, Lacerna aseguró que "no es la política" del Gobierno que representa, pero agregó: "Hemos comenzado hace meses con la entrega de cascos, campañas de concientización, el tiempo suficiente para que la gente tenga sus papeles en regla. No me pueden decir que se escapan por falta de documentación".

Lacerna hizo referencia a "los antecedentes que tiene Baradero" en hechos similares, que terminaron con fallecidos: uno es el caso de Giuliana y Miguel, dos adolescentes que murieron tras chocar con un móvil de Inspección.

El otro, el de Lucas Rotela, que se fue de una plaza en moto ante la voz de alto del policía Gonzalo Krapp, que le disparó por la espalda y lo mató, puesto que el arma estaba mal cargada y contenía balas de plomo. Por ese hecho, recibió una condena prisión perpetua.