Pizzas solidarias en la Pizzería La Ñata para colaborar con la familia de Zoe

Este lunes 24 de febrero, a partir de las 20.00, Pizzería La Ñata abrirá en su día de franco para ofrecer pizzas a 200 pesos, cuya recaudación será enteramente destinada para la familia de Zoe Barreto, la niña no vidente cuyo pedido de una máquina braille para empezar su tercer grado se transformó en una cruzada solidaria.

"Yo sé lo que es no tener nada, yo pasé por estas cosas en su momento y no me puedo hacer el desentendido, así que acá estamos colaborando, y ya muchos vinieron a pagarme la pizza para dejarmela reservada", explicó Martín Burnes, el pizzero que fue protagonista de otras acciones solidarias, en el programa de radio Sin Galera.

A partir de las 20.00, quienes quieran colaborar pueden hacerlo en el local de Alvear y Belgrano. "Estamos en plena elaboración, ya hice todos los bollos, son alrededor de 100 pizzas las disponibles, valen 200 pesos y se empiezan a entregar a partir de las 20.00, ya hay reservas", indicó Burnes este lunes por la tarde.

Aunque Zoe consiguió la máquina braille, que llegó desde Miami gracias a que un sampedrino radicado en Estados Unidos conoció la noticia y no dudó en comprar una por internet, la vivienda familiar tiene otras carencias que necesitan resolver, como la conexión de agua y luz, para mejorar la calidad de vida de la nena de 7 años que está emocionada por comenzar la escuela.