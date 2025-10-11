Piden donaciones para una familia que sufrió graves pérdidas por un incendio en su vivienda
El siniestro ocurrió en una casa de calle Molina al 650 y afectó tres de los cinco ambientes. Los afectados perdieron gran parte de sus pertenencias y solicitan colaboración con ropa, artículos de limpieza y aportes económicos para reconstruir lo perdido.
El incendio que tuvo lugar el pasado lunes en una vivienda ubicada en Molina 650 dejó pérdidas totales en tres de los cinco ambientes y la familia damnificada lanzó un pedido solidario para poder recaudar fondos.
La colecta recauda no sólo dinero sino también ropa, artículos de limpieza y diversos elementos para las víctimas.
La familia comenzó con las tareas de limpieza en las habitaciones para remover los escombros y los residuos que quedaron tras el incendio.
Si querés colaborar con los afectados podés comunicarte al 3329 591489 o donando al alias: Fabi.chua.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión