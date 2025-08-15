Piden donaciones de ropa de niño para un familia que perdió sus pertenencias en un incendio
El siniestro ocurrió hace dos semanas. La damnificada hizo un llamado a la solidaridad e informó que tiene objetos de valor para intercambiar por vestimenta. Si querés colaborar tenés que comunicarte al 3329 391452.
El domingo 3 de agosto, un incendio tuvo lugar en un domicilio ubicada en Rafael Obligado al 2220 y los residentes debieron ser socorridos por un vecino, que alertó a los Bomberos.
Producto del fuego, la propietaria de la vivienda, que reside junto a sus hijos, sufrió grandes pérdidas materiales y llamó a la solidaridad de la comunidad.
"Lo que más necesito es ropa para mis hijos. Tengo algunas cosas para intercambiar por si a alguien le sirve", refirió la mujer. Si querés colaborar con esta familia podés comunicarte al 3329 391452.
