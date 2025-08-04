Incendio de vivienda en Rafael Obligado al 2200: un vecino alertó la situación y socorrió a la familia afectada
El hecho ocurrió el domingo por la noche. El vecino advirtió el fuego y socorrió a la propietaria y a sus hijos, quienes estaban dentro del domicilio afectado. Los menores fueron asistidos por el Same y presentaban quemaduras leves en las manos. Bomberos controló el foco ígneo y realizó tareas de enfriamiento.
Durante la noche del domingo, una unidad de Bomberos acudió a un domicilio ubicado en Rafael Obligado 2220 por un incendio.
El oficial a cargo de la unidad que trabajó en la zona, Marcos Varela, detalló a La Opinión el foco tuvo lugar en los dos ambientes de la vivienda afectada.
Refirió que un vecino alertó la situación y socorrió a la propietaria de la casa y a sus hijos, menores de edad, que se encontraban adentro de los ambientes afectados.
Los niños fueron atendidos por profesionales del Same 107, quienes constataron que presentaban quemaduras leves en las manos.
Tras controlar el foco y apagar el fuego, los voluntarios realizaron las tareas correspondientes de enfriamiento en la vivienda.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión