Durante la noche del domingo, una unidad de Bomberos acudió a un domicilio ubicado en Rafael Obligado 2220 por un incendio.

El oficial a cargo de la unidad que trabajó en la zona, Marcos Varela, detalló a La Opinión el foco tuvo lugar en los dos ambientes de la vivienda afectada.

Refirió que un vecino alertó la situación y socorrió a la propietaria de la casa y a sus hijos, menores de edad, que se encontraban adentro de los ambientes afectados.

Los niños fueron atendidos por profesionales del Same 107, quienes constataron que presentaban quemaduras leves en las manos.

Tras controlar el foco y apagar el fuego, los voluntarios realizaron las tareas correspondientes de enfriamiento en la vivienda.

