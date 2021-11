“Pescadito” Domínguez y su primera experiencia como candidato a concejal: “Pienso seguir militando para ayudar a la gente”

Para que Federico Domínguez ocupe una banca en el Concejo Deliberante el Frente de Todos debía obtener alrededor de 40 mil votos en las elecciones legislativas para quedarse con los nueve puestos dado que era el noveno candidato en la lista del Frente de Todos que lideró Daniel Creus. Por eso, su no llegada al recinto de Pellegrini 150 en su primera experiencia política no sorprendió y, feliz por su participación, el piloto de automovilismo no le cerró la puerta a su nueva actividad: “Me gustó muchísimo y pienso seguir militando para Cecilio (Salazar) para poder ayudar a la gente”.

“Mi participación en la política como primera experiencia fue muy positiva. Conocí a mucha gente que jamás tenía llegada a pesar de que estoy en muchos lados por un tema laboral, de las carreras y por ser conocido. Conocí muchos barrios que jamás transite en San Pedro, se arreglaron muchas cosas que estaban mal y los vecinos estaban cansados de reclamar o no reclamaban porque suponían que no iban tener respuesta. Eso me hizo dar cuenta que la política no es mala, sino un servicio que uno le brinda la gente y hay que estar dispuesto a trabajar las 24 horas porque uno nunca sabe cuando alguien puede tener un problema”, expresó a La Opinión.

En los comicios el oficialismo revirtió el resultado de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y superó a Juntos por 224 votos, confirmó el escrutinio definitivo en la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires en La Plata. Junto a Creus lograron una banca en el Concejo Deliberante Candelaria Cuscuela, Matías Franco, Rita Leguizamón y el expresidente de Pescadores Pablo Vlaeminck quien no asumirá para seguir como secretario de Gobierno y su lugar lo ocupará Rosa Celié, sexta en la nómina.

“Pescadito” accedió al último lugar de la lista, puesto que consensuó con el intendente, Cecilio Salazar: “Me llamó un mes antes de las elecciones y me ofreció ser candidato. Hubo que charlar y hacer un arreglo porque yo no entendía mucho, nunca había participado. Se decidió de ambas partes estar en la novena posición como candidato a concejal, que se sabía que no iba a entrar pero adquiría experiencia y veía si me gustaba para el 2023 tener un panorama más claro”.

“Pescadito” sacude el champagne en el festejo de su primer triunfo en la clase 1 del Turismo Pista. Foto: Turismo Pista.

Sobre su relación con Salazar, contó: “Soy muy amigo desde hace muchísimos años porque, como a todos los sampedrinos, me hizo un montón de favores y me ayudó en un montón de cuestiones que en su momento no podía solucionar y me brindó su apoyó”.

“Sé que el está muy comprometido con San Pedro y eso me ayuda. Sé que lo que puedo prometer él lo va a cumplir. Me tocó en mi caso festejar y quedar bien posicionado para el 2023 que es una elección importante para San Pedro”, agregó.

Por último, explicó cómo coordinó faceta de deportista con su trabajo y la política: “En lo que es mi carrera como piloto, fue aclarado antes de empezar que tenía carreras y de vez en cuando no iba a poder estar. Tengo que cumplir con un entrenamiento exigente de cinco veces por semana y se complicaba para militar, trabajar y entrenar. Pero con ganas siempre se puede, se pudo hacer todo y se pudo dar vuelta la elección que parecía imposible”.