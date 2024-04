Un periodista integrante de la Asociación de Dirigentes y Periodistas de Pesca (ADyPPesca) remitió a La Opinión la denuncia que presentó en la Municipalidad, la Dirección de Turismo e intentó un contacto con el Intendente.

La única repartición que recibió el caso depende del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

El texto que remitió por mail con fecha 24 de Marzo de 2024, dice:

..."me comunico con ustedes por las denuncias recibidas de una pescadería que está vendiendo peces que no están permitidos. Tengo videos que les voy a compartir donde se pueden ver las especies que venden ilegalmente y cómo trasportan las mismas sin cadena de frío, lo cual podría afectar la actividad turística de esa localidad y poner en riesgo a salud de sus habitantes al no cumplir con las normas sanitarias y bromatológicas elementaes.".