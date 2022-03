Persecución y choque: allanamientos en busca de armas arrojaron resultado negativo

La persecución y choque que protagonizaron un automóvil Volkswagen Senda bordó y una camioneta Ford F-100 blanca el lunes por la madrugada tramita en la Justicia con dos causas penales puesto que cada parte involucrada denunció a la otra.

La fiscala María del Valle Viviani solicitó allanamientos tras los testimonios que indicaban que hubo amenazas con armas de fuego, detonaciones compatibles con disparos y hasta orificios de bala en uno de los vehículos.

Los allanamientos tuvieron lugar durante la tarde del martes y dieron negativo respecto de las armas de fuego que fueron a buscar en el marco de la investigación de las causas que tramitan tras el episodio.

Fiscalía confirmó que las cámaras de seguridad revelaron que la persecución comenzó en Pellegrini y 3 de Febrero, con el Senda persiguiendo a la camioneta hasta Joaquín V. González, donde doblan en contramano para luego, algunas cuadras más adelante, terminar con el choque contra un árbol ubicado frente a una vivienda.

Los conductores de ambos rodados, identificados como Martín Flores el del Volkswagen y Sebastián Delucca el de la Ford, aparecen como denunciantes e imputados en las causas penales que tramitan en la Justicia.

El lunes por la madrugada, vecinos de la zona de Joaquín V. González escucharon un estruendo que atemorizó al barrio: un automóvil había chocado contra un árbol en la puerta de una casa y hasta pareció que se oyeron disparos de armas de fuego.

Las primeras versiones dieron cuenta de una persecución protagonizada por una camioneta Ford F-100 blanca y un Volkswagen Senda bordó que doblaron en contramano desde 3 de Febrero para terminar con el choque contra el árbol.

Los ocupantes del automóvil radicaron la denuncia en la Comisaría y aseguraron que fueron amenazados hasta con armas. Testigos señalaban que hubo detonaciones que eran compatibles con disparos.

Con el correr de las horas, el análisis de imágenes de cámaras de seguridad públicas y privadas fue determinante para advertir que desde 3 de Febrero y Pellegrini fue el Senda el que persiguió a la Ford.

Una vez que doblaron en Joaquín V. González, el auto sobrepasó a la camioneta y, según el conductor de ese vehículo, el Senda aminoró la marcha como para obligarlo a detenerse, provocando así que lo chocara.

En su declaración, el conductor de la Ford dijo que le dispararon. Las pericias establecieron que ese rodado presenta al menos tres impactos compatibles con balazos.

El caso, que fue descripto como una “discusión de tránsito” que derivó en la persecución y el posterior choque, trajo a la memoria otros episodios que terminaron en tragedia, como el del asesinato de Román Pando en los 90 o el de Elías Chaves en 2019.

Lo llamativo fue que al principio, apenas ocurrido el hecho, la policía consideró que no tenía que intervenir porque en primera instancia no había lesionados. Inspección no dispuso test de alcoholemia. Fiscalía se enteró bien entrada la mañana. En el Centro de Monitoreo no miraron las imágenes de las cámaras sino hasta pasado el mediodía.