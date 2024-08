A raíz de una noticia publicada por La Opinión, tras un conflicto vecinal por un perro que muerde a los transeúntes en calle Auli al 1200, llegaron diversos mensajes de personas reportando hechos similares en otras partes de la ciudad.

Olga, víctima del ataque de un can, escribió: “Bueno, termino de ser mordida por un perro que según los dueños es callejero. Yo pasando un mal momento y un desgarro, en fin. En la calle Aníbal de Antón, casi llegando a Caseros. Un perro de capa roja”.

Una situación parecida vivió Martu, en la ruta 1001: “Tengo el mismo problema. Cuando paso a trabajar todos los días me sale el perro en la ruta. Sale a correr a mi moto y el sábado, por esquivarlo, casi me atropelló un camión. Es un perro negro”, señaló la joven.



Además, agregó que en reiteradas ocasiones habló con los dueños del perro, pero nunca obtuvo una solución.

“Dos veces paré a decirle al dueño, y no lo ata. El dueño me dice que no está acostumbrado a estar atado”, comentó.

Hace tan sólo un año, una vecina relató un incidente que sufrió con un perro en la esquina de Arnaldo y Padre Santana.

“Fui atacada por el perro cuando circulaba en la bicicleta y no lo pude evitar. Afortunadamente pude escapar sin caer de la bicicleta, pero sufrí una grave lesión en mi tobillo derecho”, había escrito.

Además, había señalado que tanto en Comisaría como en Fiscalía no quisieron tomarle la denuncia de lo sucedido. “Me advirtieron que no serviría de nada”, indicó.

La preocupación de las personas radica en que los animales sueltos en la vía pública y fuera del control de sus dueños implican un peligro constante para la sociedad.

Las mordidas, además de generar dolor físico, pueden derivar en una enfermedad si el humano no toma las medidas pertinentes como aplicarse una vacuna antitetánica, y mucho más si el perro no está vacunado.

Por otro lado, los perros que corren a la gente implican que la persona, sobre todo si va guiando una bicicleta o moto, pueda sufrir un posible accidente de tránsito al intentar esquivar al animal.

¿Viviste algún hecho similar?, ¿qué calles esquivas porque sabés que siempre hay perros que corren y muerden a los transeúntes?

Contanos a nuestro WhatsApp al 3329 479958 porque nos propusimos armar un mapa para visibilizar la situación y que las autoridades locales exijan a los dueños de los canes tomar medidas.

