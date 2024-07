El 15 de julio comenzó de manera oficial la repavimentación de la ruta 1001 desde Río Tala a San Pedro. En el último programa de Sin Galera, el móvil se acercó al lugar para ver como evolucionaba la obra que una vez más está a cargo de IARSA.

El encargado de obra, explicó detalles técnicos de la tarea que llevaban adelante e informó que mantendrá al menos diez días el desvío del tránsito por la ex Ruta 9 y la colectora de la autopista.

Los comentarios, no tardaron en llegar: "Espero que lo hagan bien y que los camiones circulen por otro lado", escribió Lidia y Martín le respondió: "Ahora los areneros van a ir más rápido, ¡que bueno!".

"Excelente, ahora lo que hace falta es que se controlen todos los camiones que salen con arena y los que entran con cereal", comentó Diego.

Luis opinó: "Leí la nota y no me dan los números, dice que la nueva carpeta asfáltica va a tener 20 cm de espesor a diferencia de los 14 cm que tenía antiguamente pero en la descripción de las etapas dice 8 y 6 lo cual según mi matemática básica da 14. Cómo no soy ingeniero civil no voy a decir nada, esperemos lo hagan bien", agregó.

Un comentario que soprendió:: "¿Quien hizo el cálculo? El señor gobernador Axel Kicillof, quieren mentirnos y terminan metiendo la pata, jajaja", aportó Eli.

"8 y 6= 14. ¿Los otros 6 de que son paje**, de aire? Jajajajaj se pisan solos", sumó Nico y Marcela escribió: "Hasta los que hacen la ruta tienen curro, que increíble, Argentina país generoso".

Un tema muy mencionado fue el control de ingreso de camiones: "Lo que falta es el control de peso de los camiones", mencionó Marita aunque no hizo mención a la Posta de Fiscalización que emplazó el municipio para poder recaudar la tasa de mantenimiento y conservación de accesos.

"Los camiones areneros en poco tiempo darán su veredicto si esto está bien o mal hecho", opinó Luis y Lidia agregó: "En un momento dijo el intendente que iba hacer un camino alternativo, espero que lo cumpla".

A su vez, Piro cuestionó: "¿Donde esta la otra ruta para que salgan los camiones areneros?".

Liliana comentó: "Todo está bien, pero nadie se golpea el pecho diciendo que lo rompen los camiones con exceso de peso, allí, todos hacen eso, y le echan la culpa al pavimento".

"Acá no pasa por los areneros, porque esos mismos camiones transitan por ruta 9 y no veo que la rompan ,acá el problema es que hacen una carpeta para que circulen bicicletas, no le busquen el pelo al huevo", le respondió Gustavo.

"Ya que están en obra, se podría construir una senda paralela a la ruta para bicis y motos. Es una ruta muy transitada por vecinos y trabajadores que se movilizan en vehículos pequeños", escribió Ignacio.

Darío dijo: "Son campeones arrancaron por la parte que mejor estaba", y Gastón sumó: "En esta ciudad lo único que se hace es 'pavimento', si es que se le puede llamar pavimento". "Si arreglan porque arreglan, si no arreglan porque no arreglan, quién los entiende, Dios mío", les respondió Natalia.