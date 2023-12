Hace unos días La Opinión publicó una nota en dónde contaba sobre la existencia de una ordenanza que rechaza el acceso de mascotas al paseo público, sancionada en 2004.

El fundamento de esta norma es que molesta "a grandes y chicos" en sus actividades recreativas, y corren peligro de "ataques, mordeduras o accidentes".

Los comentarios no tardaron en llegar, hubo de todas clases y tipos. Primero cuestionando si el Paseo Público era realmente público, o privado.

Como Luis que preguntó: "Al final, ¿el Paseo es público o privado?", a lo que Toni contestó: "Parece más privado que otra cosa, te cierran con cadena todas las entradas, tenés que entrar a la hora que ellos quieren". Alejandra aportó: "Déjate de joder, ¡El Paseo es público! Y Firulais no sabe leer".

Aunque Alejandra no fue la única en hacer referencia a que "Firulais" no sabe leer, ya que Kary se sumó: "Hay un montón de perros en el paseo, pero no saben leer. Igual no molestan, la mayoría te acompaña".

Ante ello, Gladys afirmó: "Hay una cantidad de perros en el Paseo que son de la calle, no creo que ellos sepan si pueden entrar o no".

“Los perros no tienen escape libre, no corren picadas, no tienen música a volúmenes insoportables, no hacen contraexplosiones, no andan en contramano”, dijo Sergio.

Adriana en cambio planteó un caso hipotético muy gracioso: "Imaginemos si un día aparecieran carteles que digan 'no se aceptan humanos'".

A raíz de esto surgieron más comentarios relacionados sobre los "humanos", como "los perros no molestan, los que molestan son los humanos, primero abandonándolos, y segundo deberían fijarse en la mugre que dejan", que aportó Goly.

"Los pobres perros sufren el abandono de humanos, no molestan. Mejor controlen las motos que circulan a altas velocidades. Puras pavadas de normas", dijo Silvia.

"En vez de defender a los animales, si no me equivoco el paseo es público, ¿por qué no prohíben que entren los chorros que te roban todo?, ¿alguien vio alguna vez a un perrito robarse algo?. Por qué no se dejan de joder", señaló Claudia.

Pero ella no fue la única que habló de la circulación de motos en el Paseo, por ejemplo Walter mencionó: “¿Y la norma para que los guachines no anden pisteando dentro del Paseo en moto no está? Déjense de joder, los perros no molestan a nadie”.

Sergio le dio la razón y dijo: "Los perros no tienen escape libre, no corren picadas, no tienen música a volúmenes insoportables, no hacen contraexplosiones, no andan en contramano, etc. nada que moleste o ponga en riesgo la vida de nadie".

Mariana rápidamente coincidió con ellos y sumó: "Me parece que tendrían que controlar antes el tránsito de las motos, poner reglas con eso antes que con los animales indefensos".

Otro tema que generó debate fue la inseguridad, cuando Mauricio dijo: "Una pelotudez la ley esa. Preocúpense por la inseguridad, los robos de motos, que de hecho debo reconocer que hay muchísimos, y no por los animales. ¡Aguante los perritos!".

Claudia dijo: "Estamos para atrás, en vez de defender a los animales, si no me equivoco el paseo es público, ¿por qué no prohíben que entren los chorros que te roban todo?, ¿alguien vio alguna vez a un perrito robarse algo?. Por qué no se dejan de joder".

Así como Mauricio reconoce los hechos de inseguridad, nosotros tenemos que reconocer que Graciela es un verdadero ejemplo a seguir cuando cuenta su experiencia con los animales que se hicieron polémica:

"Yo tengo una perra la llevo al paseo, soy responsable y cuido de ella, hay muchos perros callejeros y son muy amigables. Nunca tuve o vi algún problema con esos animales, se quejan de esos perritos que no tienen la culpa, que poca empatía con esos animales y si tanto les molestan que se vacunen y se quedan tranquilos", señaló.