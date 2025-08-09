Una unidad de Bomberos Voluntarios trabajó este sábado por la mañana para sofocar un incendio que se desató en una vivienda ubicada en un primer piso en Moisés Novillo al 1760.

Ads

El bombero a cargo informó que al arribar vieron la columna de humo desde unas cuadras antes de llegar al lugar donde se produjo el siniestro.

"Era un primer piso, el foco estaba en la habitación del fondo. Neutralizamos el fuego y trabajamos en ventilación y enfriamiento", detalló.

Ads

Las pérdidas fueron totales dentro de la vivienda incendiada, en cuyo interior "se cayó todo el revoque, se quemaron los tirantes de madera y se levantaron las chapas", informó el bombero, por lo que no estaba habitable.

La joven propietaria de la vivienda no estaba en el domicilio al momento del siniestro y fue alertada por los vecinos, que fueron los que llamaron a los bomberos.

Ads

"Estaba trabajando y se vino. Estaba conmocionada y una ambulancia del Same 107 arribó para asistirla", informó el móvil de La Opinión & Sin Galera desde el lugar del incendio.

Puede interesarte