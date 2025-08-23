Pérdida de gas en Rivadavia al 1900: cortaron el suministro de la vivienda para que puedan sacar los árboles sin riesgo
El corte fue la medida preventiva adoptada luego de que, al talar un árbol, se produjera la rotura de un caño. Personal de Bomberos y de Litoral Gas dispusieron tareas de prevención en la zona.
El pasado viernes, una importante pérdida de gas tuvo lugar en una vivienda ubicada en Rivadavia al 1938, que requirió la intervención de Bomberos y personal de Litoral Gas.
El oficial a cargo del operativo confirmó a La Opinión que la fuga comenzó debido a que el propietario del domicilio taló un árbol y rompió de manera accidental uno de los caños.
Tras realizar las tareas de prevención pertinentes, trabajadores de la empresa decidieron cortar el suministro de gas en la propiedad.
La medida es previsoria, para garantizar que los árboles puedan ser retirados de manera segura y sin poner en riesgo la seguridad de los ciudadanos.
