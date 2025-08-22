Importante pérdida de gas en Rivadavia al 1900: Bomberos y dos unidades de Litoral Gas trabajaban en la zona
Ocurrió durante la tarde de este viernes. Los voluntarios llegaron a la zona alertados por los vecinos. El oficial a cargo informó que su labor “se dificulta”, ya que el caño está "envuelto en raíces".
Una unidad de Bomberos, en conjunto con dos móviles de Litoral Gas, acudieron esta tarde a un domicilio ubicado en Rivadavia 1938, por una pérdida de gas.
En lugar, el bombero a cargo del operativo, Marcos Varela informó que la fuga comenzó luego de que el propietario de la vivienda talara un árbol.
“Es una pérdida de gas importante”, indicó el voluntario, que además explicó que su labor “se dificulta”, ya que el caño está "envuelto en raíces".
Refirió que están trabajando con matafuegos para prevenir cualquier tipo de eventualidad que surja y que el tránsito en la zona es redireccionado.
