El fin de semana finalizó, en San Luis, la Copa Roberto Rodríguez en la que los patinadores del Club Pescadores realizaron una gran gran actuación.

Ads

Pía Caballero, en categoría Cuarta C, se consagró campeona argentina en su división, mientras que Joaquín Ríos, en Escuela Formativa, también obtuvo el primer puesto a nivel nacional.

Por su parte, Alendra Reynoso en la categoría Escuela Formativa, alcanzó el cuarto lugar y logró subir al podio.

Ads

En tanto, Catalina Alonso, en categoría Quinta C, finalizó en el puesto 22 entre 50 participantes, con otra actuación destacada para el lcub de la costa.

Puede interesarte

Ads