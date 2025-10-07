Patín artístico: gran actuación de Pescadores en el Nacional de San Luis
Cuatro patinadores del club sampedrino se destacaron en la Copa Roberto Rodríguez que finalizó el fin de seman en San Luis.
El fin de semana finalizó, en San Luis, la Copa Roberto Rodríguez en la que los patinadores del Club Pescadores realizaron una gran gran actuación.
Pía Caballero, en categoría Cuarta C, se consagró campeona argentina en su división, mientras que Joaquín Ríos, en Escuela Formativa, también obtuvo el primer puesto a nivel nacional.
Por su parte, Alendra Reynoso en la categoría Escuela Formativa, alcanzó el cuarto lugar y logró subir al podio.
En tanto, Catalina Alonso, en categoría Quinta C, finalizó en el puesto 22 entre 50 participantes, con otra actuación destacada para el lcub de la costa.
Puede interesarte
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión